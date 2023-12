Fluminense es "un equipo de jubilados" según un medio de prensa inglés

Fluminense de Brasil, el campeón de la Copa Libertadores y finalista del Mundial de Clubes, fue calificado hoy como "un equipo de jubilados" por parte de un medio de prensa británico, en la previa del partido que animará este viernes por el título con el Manchester City.

En ese sentido, el diario inglés The Telegraph comparó al Fluminense con un equipo de jubilados antes de la final del Mundial de Clubes señalando que el equipo de Rio de Janeiro se parece a uno de "Soccer Aid", en referencia a un partido festivo que reúne a ex jugadores y celebridades para recaudar dinero.

El medio británico destacó la avanzada edad de algunos de los jugadores titulares del Fluminense que le ganó la final a de la Libertadores a Boca Juniors (2-1), como Marcelo (35 años), Felipe Melo (40), Fábio (43) y el goleador argentino Germán Cano (35).

No obstante, se elogió a los talentos jóvenes del Fluminense como André y John Kennedy.

Fluminense y Manchester City jugarán la final del Mundial de Clubes mañana a las 15 (hora de Argentina) en el estadio King Abbdullah, en Jeddah, Arabia Saudita.

El fútbol de Sudamérica no gana el trofeo desde 2012, cuando Corinthians de Brasil fue el campeón tras imponerse en la final sobre el Chelsea (1-0). (Télam)