Francisco Cerúndolo debuta ante un rival de clasificación y Tomas Etcheverry con Andy Murray

El argentino mejor ubicado en el ranking ATP Francisco Cerúndolo (21ro) debutará en el Abierto de tenis de Australia ante un rival surgido de fase previa y Tomás Etcheverry (30mo.) ante el veterano escocés Andy Murray, de 36 años, tras sortearse hoy el primer Grand Slam del año, que comenzará el lunes próximo en Melbourne.

El número uno del mundo, el Serbio Novak Djokovic debutará ante un adversario de clasificación, el español Carlos Alcaraz, según en el escalafón se mediará ante el francés Richard Gasquet (37 años) y el ruso Danill Medveded, tercero, tendrá su estreno ante el neerlándes Botic Van de Zandschulp.

Djokovic, ganador de 24 Grand Slam y 10 Open de Australia, será la primera vez en su carrera que no cuente con su rivales históricos, Nadal y el suizo Roger Federer, en el cuadro final del Abierto de Australia.

Los argentinos no se limitan a Cerúndolo y Etcheverry ya que Sebastián Baez (28vo.) jugará en primera ronda ante el estadounidense J.J Wolf, quien en 2023 eliminó al argentino Diego Schwartzman, quien esta vez quedó fuera en la clasificación.

En tanto Pedro Cachín (48vo) debutará ante una rival de fase previa, Federico Coria (49no) enfrentará al chino Zhizhen Zhang, y Facundo Díaz Acosta (93ro) lo hará ante el estadounidense Taylor Fritz (12).

En cuanto a las posibilidades que se le presentar a los candidatos en Melbourne Park, en cuartos de final podrían jugar Djokovic ante el griego Stefanos Tsitsipas (7mo.), el italiano Jannik Sinner (4to.) frente a al ruso Andrey Rublev (5to.), el ruso Medvedev frente al dinamarqués Holger Rune (8vo.) y Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev (6).

En el cuadro femenino, el sorteo deparó un comienzo complicado para la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, que jugará ante la estadounidense Sofia Kenin.

Asimismo, en su regreso a un Grand Slam tras ser madre en julio pasado, la japonesa Naomi Osaka, ex número uno mundial y ganadora dos veces en Melbourne, se enfrentará a la francesa Caroline Garcia. (Télam)