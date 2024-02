Franco Colapinto inicia su camino en la Fórmula 2 en Bahrein

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará mañana su recorrido en la Fórmula 2, que abrirá la temporada 2024 en el circuito de Sakhir, en Bahrein, donde compartirá escenario con la Fórmula 1.

Luego de cinco meses desde que el pilarense confirmó su incorporación a la categoría telonera de la "Máxima", de la mano de MP Motorsport, y después de cumplir con su primera experiencia en la última fecha del campeonato 2023, en Yas Marina, Abu Dhabi, llegó el gran día para el piloto de 20 años.

"Semana de carrera. Empieza lo bueno", anticipó en sus redes sociales Colapinto, quien ya palpita su primera salida a pista, que será mañana a las 6:05 hora argentina, para cumplir con las prácticas libres que abrirán la primera de las 14 fechas que tiene el calendario.

Los ensayos resultarán clave para el argentino, para tener referencias de cara a lo que será el gran plato fuerte de la jornada: la clasificación, que se desarrollará desde las 10.55.

Además, le dará la posibilidad de seguir sumando experiencia en una categoría nueva para él, y a bordo de los flamantes monoplazas Dallara, que esta temporada reemplazarán los prototipos que se utilizaron los últimos seis años, también diseñados por la misma marca italiana.

El desembarco de los nuevos autos podría resultar una ventaja para Colapinto en su adaptación a la Fórmula 2, porque sus rivales, aún aquellos con más experiencia, estarían en las mismas condiciones, todavía familiarizándose con los monoplazas y tomando referencias.

Sin embargo, si bien destacó este punto como algo positivo, el mismo pilarense también resaltó en los últimos días que, al comparar "la data con el auto del año pasado, es igual o hasta un poco más lento" y que "los equipos están usando un set up prácticamente igual al de 2023".

"El chasis es el mismo, las llantas, la caja, el motor. Es todo lo mismo, sólo cambió el paquete aerodinámico. Entonces no termina siendo un auto tan nuevo", explicó en declaraciones con ESPN.

Aunque las referencias son auspiciosas para Colapinto, que en los test de pretemporada realizados hace poco más de dos semanas también en Bahrein se mantuvo siempre entre los 10 mejores tiempos.

Enfrente tendrá a pilotos de jerarquía y ya apuntados como posibles candidatos al título, como el barbadense y gran protagonista en los test de pretemporada Zane Maloney, el francés Victor Martins, el británico Oliver Berman y el noruego Dennis Hauger, compañero de equipo del argentino.

Colapinto tuvo al 2023 como su año de despegue. Luego de ser nombrado por la escudería Williams como miembro de su Academia de Pilotos, se destacó en el campeonato de Fórmula 3, donde corrió 18 carreras, logró dos victorias (Silverstone y Monza), cinco podios y registró 110 puntos que lo colocaron cuarto al final del certamen.

Así, tras esa gran campaña, llegó el salto, y todo acompañado de un fuerte apoyo en redes sociales, al que también se sumaron figuras como Bizarrap.

Además, luego de lo que fue su debut con la Fórmula 2 en la última fecha del 2023, Franco se quedó en Emiratos Árabes para participar del rookie test con el equipo Williams de la Fórmula 1, un hecho histórico para el automovilismo argentino, que no tenía a un piloto nacional en un ensayo oficial de la Máxima desde hace 22 años. El último había sido Gastón Mazzacane en las temporadas 2000 y 2001.

Después de un 2023 soñado, Franco buscará seguir haciendo historia, ahora desde la Fórmula 2.

Así será la actividad de Colapinto en Bahrein:

Jueves

6.05: Prácticas libres

10.55: Clasificación

Viernes

11.15: Sprint (23 vueltas)

Sábado

7.30: Carrera (32 vueltas. ESPN y por Star +). (Télam)