Franco Petroli sería el nuevo arquero de Godoy Cruz

El arquero Franco Petroli, que en 2023 tuvo una gran temporada en Estudiantes de Río Cuarto, en la Primera Nacional, está en conversaciones para incorporarse a Godoy Cruz a préstamo durante 12 meses para reemplazar a Diego "Ruso" Rodríguez, que dejó la institución mendocina.

El arquero, de 25 años y que debutó en la Primera de River en un partido amistoso, nació en la ciudad santafesina de Avellaneda y este año se fue a Estudiantes de Río Cuarto, donde recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en 15 de los 25 encuentros que disputó.

Petroli, como antecedente valioso, integró las selecciones argentinas Sub 15, Sub 17 y Sub 20 en diversos torneos.

Otro jugador que se incorporaría en los próximos días al Tomba es el volante Martín Río, de Quilmes, de 22 años, que viene de jugar 31 partidos en el Nacional.

El Bodeguero recuperará a Guillermo Ortiz y Gonzalo Goñi, que regresan de sus préstamos en Newell's y Central Córdoba, respectivamente; además de Tomás Badaloni, que no será adquirido por Tigre, y Alan Cantero, juvenil atacante que jugó en Barracas Central. (Télam)