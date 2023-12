"Fue una final terrible, terminamos sufriendo pero se disfruta el doble", expresó Quintana

(Enviado especial).- El defensor de Rosario Central Carlos Quintana expresó esta noche que la final ganada ante Platense (1-0) por la Copa de la Liga fue "terrible" por el sufrimiento pero "se disfruta el doble".

"Fue una final terrible, todas las instancias que vivimos fueron así, terminamos sufriendo pero se disfruta el doble. Fue un año duro, siempre la peleamos, nos levantamos mil veces y esto es para valorar", expresó el ex jugador de Argentinos Juniors.

Además, destacó que Central siempre tuvo "mucha personalidad" y que son "un grupo muy unido y eso fue clave". Por otro lado destacó a Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico y los catálogos como "unas fieras"

"Sabemos lo que representa Central para el fútbol argentino, para la ciudad es el más grande, necesitaba esta alegría y gracia a dios se la pudimos dar", agregó.

"Cada uno en su puesto hizo lo mejor que pudo y estamos muy felices. Estoy muy contento, la verdad no era lo que uno pensaba al principio porque estaban las cosas complicadas, metemos unos juegos terribles y terminamos saliendo campeones", analizó tras la consagración de la Copa LPF.

"El fútbol es una locura, terminamos entrando cuartos en la última fecha y terminamos saliendo campeones, lo merecíamos porque habíamos laburado muy bien. Tenemos un grupo que no tiene estrellas, pero todos dejan la vida y saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Estamos super contentos", cerró. (Télam)