"Fuimos justos vencedores", dijo Sava tras el triunfo de Huracán en su debut

El DT de Huracán, Facundo Sava, aseguró hoy que su equipo fue "justo vencedor" en el 2-0 ante Banfield, como visitante, por el debut de la Copa de la Liga Profesional.

"Manejamos bien el partido, tuvimos la tenencia de la pelota, ejercimos la presión y fue una noche completa. Fuimos justos vencedores y creo que se vio el trabajo que venimos haciendo", indicó Sava en conferencia de prensa.

"Sentí placer de ver al equipo hoy. Hubo jugadas y combinaciones muy buenas. En general, el equipo jugó muy bien. Alarcón lo hizo muy bien, como el resto", apuntó el ex DT de Racing.

"Buscamos que en ofensiva, los delanteros se muevan por todo el ataque y que no le den referencia a los defensores", analizó el "Colorado".

Sava también se refirió a Diego Martínez, el entrenador que dejó Huracán para continuar su carrera en Boca: "Hizo un gran trabajo y nosotros estamos acá para continuarlo. Es un club en crecimiento y por eso tomé la decisión de venir".

El DT de Huracán también explicó los cambios de Fernando Tobio y Lucas Souto en el Florencio Sola: "Fueron por golpes en la rodilla y el tobillo, respectivamente. Creemos que pueden llegar al martes contra Talleres. Este es un grupo serio y unido. Los que no jugaron o quedaron afuera del banco tiraron para adelante". (Télam)