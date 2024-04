Durante el fin de semana se completó una nueva jornada de la Liga de Fútbol Sur, donde Boxing Club sigue ganando y se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones, su perseguidor; Bancruz goleó a Boca Río Gallegos y no le pierde pisada. Unión Santacruceña descanso durante esta fecha.

El fútbol federado en la ciudad de Río Gallegos viene creciendo a pasos agigantados, con la vuelta de Bancruz y Defensores del Carmen le dieron una jerarquía que el campeonato no venia teniendo.

En el primer partido de la fecha, Estudiantes e Hispano Americano empataron 2-2 en un duelo que era crucial por la parte baja del campeonato, ambos dejaron puntos en el camino a falta de dos fechas.

Bancruz se medía frente a Boca Río Gallegos en un partido que fue en sus totalidad del “Azurro”. Los dirigidos por Hernán Campana; ganaron, gustaron y golearon por 5-0 al Xeneize con dos goles de Rodolfo Escalante y triplete de Cristian Ponce, quien es el nuevo goleador del torneo.

Ferrocarril YCF y Escorpión FC empataron a cero en un partido determinante por la parte media alta de la tabla. Los de Carlos Padín tuvieron más oportunidad, pero los de Eduardo Belmonte defendieron bien y el duelo terminó empatado.

El Atlético Boxing Club se impuso 3-2 sobre Defensores del Carmen, en un partido donde el local se había puesto en ventaja. Rodrigo Álvarez, Fabrizzio Bórquez y Ariel Vega fueron los autores de los goles albiverdes los cuales siguen más puntero que nunca, los dirigidos por D’augero quedarán libre durante la próxima fecha.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Bancruz vs. Unión Santacruceña, Boxing Club vs. Ferrocarril YCF, Escorpión FC vs. Estudiantes y Hispano Americano vs. Boca Río Gallegos. Quedará libre Defensores del Carmen.