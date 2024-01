Gago debuta con empate al frente de Chivas de Guadalajara

El entrenador argentino Fernando Gago debutó al frente de Chivas de Guadalajara con un empate agónico por 1-1 ante Santos Laguna, como local, en la continuidad de la primera fecha del torneo Clausura mexicano.

En la primera jornada también hubo goles de Germán Berterame para Monterrey y del venezolano Salomón Rondón, ex River Plate, en su debut en Pachuca para amargar el primer partido del rosarino Martín Anselmi como DT de Cruz Azul.

Chivas, el nuevo equipo de Gago tras su salida de Racing Club, perdía desde los 19 minutos del segundo tiempo por el gol del colombiano Harold Preciado pero en tiempo de adición, Érick Gutiérrez convirtió la igualdad.

"Vamos a luchar hasta el final y hoy fue una muestra de carácter del equipo, de la sensación que dio en el campo y me voy muy a gusto. Es lindo que los jóvenes tengan oportunidad, la tienen que aprovechar, es el inicio de su carrera y no se pueden relajar", expresó Gago en la conferencia posterior a su debut oficial.

En referencia a la juventud del equipo, la cuenta oficial del club de Guadalajara destacó que en el plantel (el único de los 18 participantes que no permite extranjeros por estatuto) que inició el torneo Clausura hubo 11 jugadores surgidos de las divisiones inferiores y tres debutantes.

Del otro lado, en Santos Laguna, tuvo su presentación el defensor Santiago Núñez, ex Estudiantes de La Plata.

En otro partido, Anselmi debutó como DT de Cruz Azul con derrota por 1-0, como local, ante Pachuca por el gol de Rondón, ex River Plate.

En el equipo del exentrenador de Independiente del Valle, de Ecuador, jugaron Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi y Lorenzo Faravelli, mientras que en el ganador estuvieron Gustavo Cabral y Sergio Barreto.

Monterrey, equipo dirigido por Fernando "Tano" Ortíz, comenzó el torneo con un triunfo por 2-0 sobre Puebla con un gol de Germán Berterame sobre el final del partido para sentenciar el resultado.

El exdelantero de San Lorenzo fue titular junto al arquero Esteban Andrada y Maximiliano Meza.

En tanto, el último campeón, América, inició la defensa del título con una victoria por 2-0 ante Xolos, como visitante.

Alejandro Martínez y Lucas "Titi" Rodríguez fueron titulares en el conjunto de Tijuana y Fernando Valenzuela estuvo en el banco.

Hoy se jugarán dos partidos: a las 15:00, Pumas-Juárez; y a las 21:00, Necaxa- Atlas. La primera fecha se completará el miércoles con León- Tigres. (Télam)