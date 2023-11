Gallardo acordó con Al Ittihad de Arabia Saudita y será el DT del equipo de Benzema

(Actualiza con el acuerdo entre Gallardo y el club árabe).

Marcelo Gallardo acordó hoy los detalles para ser el entrenador de Al Ittihad, equipo de Arabia Saudita liderado por el goleador francés Karim Benzema, que disputará el próximo Mundial de Clubes.

El acuerdo, que será oficializado en las próximas horas, fue confirmado esta tarde a Télam por allegados al director técnico que no trabaja desde hace un año, cuando se despidió de River Plate tras un exitoso ciclo de casi ocho años y medio.

De este modo, el "Muñeco" Gallardo se prepara para volver a dirigir, mediante un contrato por un año y medio con los directivos del club saudí.

Gallardo reemplazará en el cargo al portugués Nuno Espírito Santo, quien fue despedido la semana pasada por un fuerte cruce con Benzema, la máxima estrella del equipo.

El entrenador argentino competía con el español Julen Lopetegui, quien rechazó la oferta en los últimos días.

Gallardo, quien el lunes reapareció públicamente en Junín, adonde fue a ver a su hijo Nahuel que juega en Sarmiento, iría a Arabia Saudita con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó durante su paso por River, según le confirmó a Télam alguien de su entorno.

Es decir que el "Muñeco" iría con Matías Biscay y Hernán Buján, de ayudantes; Pablo Dolce y Marcelo Tulbovitz; de preparadores físicos; y César Zinelli.

El primer desafío de Gallardo será el Mundial de Clubes que se disputará en Arabia Saudita: el vigente campeón de la liga saudí debutará el 12 de diciembre contra Auckland City, de Nueva Zelanda, y en caso de avanzar, el club anfitrión enfrentará a Al Ahly, de Egipto.

En la liga saudí, Al Itthihad está quinto con 24 puntos, a nueve del líder Al Hilal.

La máxima figura del equipo es el francés Benzema, pero el plantel tiene otros futbolistas importantes como N'Golo Kante, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018; Fabinho, ex Liverpool; y Luiz Felipe, ex Lazio y Betis.

También están los brasileños Marcelo Grohe, exarquero de Gremio y eliminado por el River de Gallardo en la Copa Libertadores 2018, y Romarinho, ganador del mismo trofeo con Corinthians. (Télam)