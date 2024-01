Gallardo marginó a Benzema de la pretemporada de Al-Ittihad por ausentarse a entrenar

El entrenador argentino, Marcelo Gallardo, marginó de la pretemporada que realizará el Al-Ittihad desde mañana en Dubai al francés Karim Benzema por reiteradas ausencias a los entrenamientos del equipo de Arabia Saudita.

El francés, ganador del Balón de Oro en 2022, lleva seis ausencias consecutivas a los entrenamientos del equipo árabe, fue apartado del equipo y no formará parte del trabajo que se iniciará mañana en territorio de los Emiratos Árabes Unidos.

El delantero, de 36 años, tenía hasta viernes 12 como fecha límite para reincorporarse a las prácticas, pero no acudió a las labores.

El último partido del ex Real Madrid en Arabia Saudita se dio el pasado 26 de diciembre en la derrota por 5 a 2 frente al Al-Nassr, de su ex compañero “merengue”, Cristiano Ronaldo.

Tras dicho cotejo, Benzema se ausentó a tres prácticas antes de la finalización de 2023 y faltó a otras tres luego de las vacaciones. Medios locales indican que la relación entre el francés y sus compañeros "no es la mejor".

El futuro de Benzema en el Al-Ittihad es toda una incógnita y esta situación hace prever una rápida salida.

Como consecuencia de esta situación, Gallardo, exentrenador de River Plate, se interesó en el campeón del mundo en Qatar 2022, Ángel Correa, actualmente en las filas del Atlético Madrid. (Télam)