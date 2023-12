Gallardo sobre el Mundial de Clubes: "Tenemos que ser competitivos al máximo"

Marcelo Gallardo, técnico argentino del Al-Ittihad de Arabia Saudita, destacó que sus dirigidos tienen que ser "competitivos al máximo" cuando enfrenten mañana al Auckland City, campeón de Oceanía, en el debut del Mundial de Clubes.

"Hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ser competitivos al máximo, pero con mucho recorrido por delante y con mucha trabajo para desarrollar", dijo el "Muñeco" sobre la competencia que se desarrollará en Arabia Saudita del 12 al 22 de diciembre.

"Acabo de llegar y tengo una competencia de importancia como es el Mundial de Clubes, también se está compitiendo en Champions de Asia y la Liga local. Todos esos objetivos en lo inmediato tienen relación con el desarrollo", continuó en una charla brindada a la página oficial de la FIFA:.

Además del equipo de Gallardo y el de Oceanía, la actual edición del Mundial de Clubes estará compuesta por el Al-Alhy (campeón de África), Urawa Red Diamonds (campeón de Asia), León (campeón de Concacaf), Manchester City (campeón de la Champions League) y Fluminense (campeón de la Copa Libertadores de América).

"Cuando se habla de desarrollo se habla de tiempo y en el fútbol muchas veces el tiempo no existe porque los resultados mandan y cuando hay una visión de desarrollo a futuro es lo que me hace a mi tener todas las expectativas en que eso suceda", siguió.

Gallardo, ganador de dos Copas Libertadores con River Plate, entre otros títulos, sostuvo que "el fútbol es universal", más allá de estar trabajando en un país con una cultura, costumbres y un idioma diferente.

"El fútbol es universal, aunque a veces no se hable el mismo idioma es algo que se siente, se vibra y se observa, lo cuál es una herramienta maravillosa", remarcó.

"Hay cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la comunicación y alguna estrategia de partido para que los jugadores se sientan lo más cómodos posible", agregó.

"Creo mucho en la comunicación y en cómo podamos transmitir nuestra idea, pero lo más importante es que todos estemos convencido hacia dónde queremos ir. Si hay una idea que se transmite y todos nos hacemos carne de eso creo que ahí se puede generar algo bueno y que pueda perdurar", añadió.

El exfutbolista del seleccionado argentino en el Mundial de Francia 1998, por último habló sobre el liderazgo que se necesita para poder armar un "equipo ganador".

"Cuando querés forjar la idea de un equipo ganador no solamente tiene que venir del entrenador, sino también de parte de los jugadores, los hinchas y dirigentes", analizó.

"Cuando hacés todo para ganar es muy posible que se puedan generar algunas cosas. El liderazgo se tiene que sentir de manera natural, uno relaciona los grandes liderazgos con el sentir y de qué manera estás parado en la vida", concluyó Gallardo. (Télam)