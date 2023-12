Garino debuta con triunfo en el ascenso del básquetbol de España

El argentino Patricio Garino debutó esta tarde en Fuenlabrada, que superó por 81-71 a Real Betis, en partido válido por la 15ta. fecha de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol español.

A menos de veinticuatro horas de haber acordado los términos de su vinculación, el alero marplatense saltó a la cancha y lo hizo por 26 minutos.

El exjugador de Orlando Magic de la NBA firmó una planilla inicial para el conjunto madrileño que contempló 8 puntos (1-5 en dobles, 2-4 en triples), dos rebotes, una asistencia y una tapa.

El integrante del seleccionado argentino durante el Mundial China 2019 se unió al Fuenlabrada, luego de haber vestido durante la pasada campaña la camiseta del Basquet Girona, en la Liga Endesa española.

En el quinteto ganador, además, se alineó el base entrerriano Mateo Díaz (ex Central Entrerriano de Gualeguaychú), quien concretó un saldo de 7 unidades (0-1 en dobles, 1-2 en triples, 4-4 en libres), 3 asistencias, 3 rebotes y un robo en 17m.

En cambio, el armador bahiense Lucas Faggiano (ex Boca, San Lorenzo y San Martín de Corrientes) colaboró con 8 tantos (3-6 en dobles, 2-2 en libres), 5 rebotes, 2 pases gol y 2 recuperos en 28m. para el quinteto andaluz.

En este encuentro disputado en el pabellón Fernando Martín de la capital española se desempeñó en el trío arbitral el argentino Leandro Lezcano.

Además, el interno cordobés Gonzalo Bressán (ex Valencia) contribuyó con 10 puntos y 10 rebotes en 27 minutos para Amics Castelló, que cayó frente a Melilla, por 76-65. (Télam)