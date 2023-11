Garnero confirmó la vuelta del goleador "Tacuara" Cardozo para la doble fecha de Eliminatorias

El seleccionador de Paraguay, el argentino Daniel Garnero, confirmó hoy la vuelta a los convocados del delantero Óscar "Tacuara" Cardozo, de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia.

"No hablé con "Tacuara" Cardozo, pero sé lo que piensa de la selección", dijo Garnero en la conferencia de prensa en donde reveló la lista de citados, junto con el director deportivo, el ex arquero Justo Villar.

"Que 'Tacuara' esté vigente y sea convocado, demuestra lo profesional que es. Siempre es bienvenido y para mí es un gusto tenerlo”, agregó Villar.

Cardozo, de 40 años, es una de las figuras del fútbol paraguayo. El delantero de Libertad acumula 23 goles en lo que va del año y es el máximo artillero de la liga local con 9 tantos. Además, fue dirigido por el propio Garnero, quien trabajó en el "Gumarelo" entre 2021 y 2023.

La lista de futbolistas del medio local la completaron Matías Espinoza, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero, Néstor Giménez y Juan Espínola.

Entre los citados que militan en el fútbol argentino están: Adam Bareiro e Iván Leguizamón (San Lorenzo); Gabriel Ávalos (Argentinos); Juan Cáceres (Lanús); Santiago Rojas y Robert Rojas (Tigre); Matías Galarza y Ramón Sosa (Talleres).

Los 28 futbolistas convocados por Garnero para la doble fecha FIFA son:

Arqueros: Carlos Coronel (New York Red Bull, EEUU), Santiago Rojas (Tigre) y Juan Espínola (Olimpia, de Paraguay).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras, de Brasil), Junior Alonso (Krasnodar, de Rusia), Robert Rojas (Tigre), Fabián Balbuena (Dinamo de Moscú, de Rusia), Omar Alderete (Getafe, de España), Juan Cáceres (Lanús) y Néstor Giménez (Libertad, de Paraguay).

Mediocampistas: Matías Espinoza (Libertad, de Paraguay), Hernesto Caballero (Libertad, de Paraguay), Matías Galarza (Talleres), Richard Sánchez (América, de México), Mathías Villasanti (Gremio, de Brasil), Gastón Giménez (Chicago Fire, de EEUU), Diego Gómez (Inter Miami, de EEUU), Álvaro Campuzano (Libertad, de Paraguay), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, de Canadá), Matías Rojas (Corinthians, de Brasil) e Iván Leguizamón (San Lorenzo).

Delanteros: Ramón Sosa (Talleres), Miguel Almirón (Newcastle United, de Inglaterra), Alejandro Romero (Al Ain FC, de Emiratos Árabes Unidos), Antonio Sanabria (Torino, de Italia), Adam Bareiro (San Lorenzo), Gabriel Ávalos (Argentinos) y Óscar Cardozo (Libertad, de Paraguay).

Paraguay, que marcha séptimo con 4 puntos, visitará a Chile (4) el próximo jueves y el martes 21 recibirá a Colombia (6). (Télam)