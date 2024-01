Gastón Hernández, a un paso de dejar San Lorenzo y seguir en Olympiacos de Grecia

El defensor Gastón Hernández encaminó hoy su salida de San Lorenzo hacia Olympiacos de Grecia y será una baja importante de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El futbolista. de 26 años, viajará en los próximos días a Atenas, Grecia, y firmará su contrato por cuatro temporadas y media. El pase, según confirmaron fuentes dirigenciales a Télam, incluirá un total de 4 millones de euros netos por el 85 por ciento -el resto quedará para San Lorenzo por una potencial venta futura- y se oficializará próximamente.

Sin dudas, la salida de Gastón Hernández es la pérdida de uno de los pilares de la buena campaña del 2023, que lo llevó al club a la Libertadores actual y estableció la solidez defensiva que caracterizó a los dirigidos por Rubén Darío Insúa.

En total, Hernández jugó 84 partidos con la camiseta de San Lorenzo y marcó tres goles, teniendo en cuenta competiciones locales e internacionales.

La baja de Hernández en la defensa lo obligará a Insúa a retocar el equipo de cara al debut contra Lanús, en condición de local, por la primera jornada del grupo B de la Copa de la Liga.

Por otra parte, el DT continúa esperando por la resolución de Adam Bareiro, que cuenta con ofertas del exterior y manifestó su interés por continuar la carrera en otro lado.

“Se me fueron algunos jugadores que a mi me hubiese gustado retener, como les debe pasar a todos los entrenadores. Si uno tiene aspiraciones, a los buenos jugadores hay que tratar de retenerlos y me gustaría contar con Bareiro“, expresó Insúa en una nota brindada el lunes a ESPN.

En consecuencia, Insúa confirmará el equipo inicial recién en la conferencia de prensa del viernes al mediodía en la Ciudad Deportiva.

El debut será este sábado, a las 19.00, en el Nuevo Gasómetro contra Lanús y con arbitraje de Fernando Echenique en campo y Silvio Trucco en el VAR. (Télam)