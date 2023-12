Gimnasia busca la continuidad de algunos futbolistas y analiza el mercado de pases

Gimnasia y Esgrima La Plata busca cumplir con el pedido del DT Leonardo Madelón para resolver la continuidad de algunos jugadores y maneja posibles refuerzos ante las casi seguras salidas de Yonathan Cabral y Rodrigo Saravia, con miras a la temporada 2024.

La dirigencia del "Lobo" apunta a la renovación de algunos referentes del plantel que finalizan sus vínculos contractuales en diciembre como Agustín Bolívar (27) y Benjamín Domínguez (20), y en particular el futuro del marcador central Yonathan Cabral quien arribo a mediados de este año.

Respecto a Cabral, el futbolista de 31 años, proveniente de Atlético Tucumán, firmó su vinculo con Gimnasia hasta junio de 2024, con un sueldo acordado por seis meses y una cláusula de repesca por parte de la institución dueña de su ficha en enero 2024.

Fuentes de la institución, revelaron que ya han mantenido contacto por el jugador de 31 años, ya que la idea de la dirigencia es arribar a un acuerdo para completar los seis meses restantes.

Sin embargo, la situación se presenta compleja ya que ante la posibilidad de una nueva venta del club dueño de su pase debería regresar al club "Decano", y también renegociar el tema salarial del futbolista.

De igual modo, respecto a pedido del DT Madelón de mantener la base del plantel, se conoció el interés desde el fútbol de Rusia por el mediocampista Rodrigo Saravia (23), quien llegó a Gimnasia a préstamo por 12 meses proveniente del Club Peñarol de Montevideo.

De esta manera, en caso que Peñarol, dueño de su pase, acepte la oferta, Gimnasia deberá recibir un resarcimiento económico que ronda los 200.000 dolares, algo que fue rechazado de plano y debería hacer uso de una opción de compra por el 70 % del pase restante por unos 900.000 dólares.

Ante esta situación que se presenta complicada para la institución platense desde el plano económico, lleva a Gimnasia a evaluar posibles reemplazos.

Al respecto, el secretario general de Gimnasia, Oscar González Arzac, se refirió a la situación de Rodrigo Saravia, y aseguró que "su representación y Peñarol nos están pidiendo que tengamos un gesto, que el chico tiene una posibilidad muy grande de jugar en el exterior, pero dejarlo ir sin ningún tipo de ingreso para nosotros no es posible" dijo en declaraciones al medio radial "cielosport".

Ante esta situación el dirigente de Gimnasia dió por entendido la dificil tarea de contar con Saravia en 2024, y reconoció que analizan posibles nombres para su reemplazo.

Al respecto, Arzac, manifestó interés por el mediocampista defensivo uruguayo Yonathan Rodríguez (30) quien este año se desempeño en Nacional, y cuyo pase pertenece al Club Sportivo Cerrito de Montevideo.

"Su representante recibió la propuesta desde nuestra ciudad y tiene que contestar en las próximas horas" reconoció el dirigente ante la posible llegada de Rodriguez como reemplazo de Rodrigo Saravia.

En tanto, a la hora de hablar sobre el futuro de Cristian Tarragona, el secretario general de Gimnasia explicó que la intención del delantero es "ir afuera y hacer una diferencia económica".

En tanto que agregó que "los futbolistas se juegan su futuro y no siempre depende del club", mientras confirmó que están cerca de renovar el vínculo con los volantes Agustín Bolívar (27) y Benjamín Domínguez (20), ambos surgidos de las divisiones menores de la institución. (Télam)