Gimnasia busca la recuperación y trabaja con miras al encuentro ante Huracán

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Leonardo Madelón, con un cambio obligado por la expulsión de Gustavo Canto, analiza variantes para recibir este martes a Huracán en el marco de la quinta fecha de la Copa de la Liga (LPF).

Los futbolistas del "Lobo" platense, luego de la derrota ante Vélez por 3-1 del pasado viernes en su visita al "Fortín" de Liniers retomaron los entrenamientos sin descanso, en el predio deportivo de Estancia Chica, enfocados en la recuperación ante Huracán en el Juan Carmelo Zerillo.

En tanto, bajo las órdenes de Madelón y su cuerpo técnico, los futbolistas del "Lobo" continuaron hoy con los ensayos preparando su siguiente compromiso.

Con vistas al encuentro frente al equipo 'quemero' no será de la partida el defensor Canto, quien fue expulsado a los 49 minutos del segundo tiempo por doble amonestación.

De esta manera, Madelón trabaja con Rodrigo Gallo y Federico Milo, quienes se presentan como alternativas posicionales para el once inicial.

Asimismo, no se descartan otras modificaciones por cambios tácticos y de nombres para el cotejo del martes a las 19.15, ya que el juvenil Ivo Mammini (20 años) busca su lugar en el once inicial para convertirse en la carta de gol del 'Lobo' en este campeonato. (Télam)