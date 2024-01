Gimnasia cerró su presentación en Uruguay y retoma los trabajos de pretemporada en La Plata

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, con buen desempeño en su participación en la Copa Río de La Plata, cerró una exigente etapa de preparación en Uruguay y se prepara para regresar hoy por la tarde a La Plata para reanudar el trabajo con miras al debut por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los dirigidos por Leonardo Madelón cerraron anoche el final de su participación en el certamen internacional con una victoria 1 a 0 ante San Lorenzo, luego del triunfo por penales del pasado viernes sobre Cerro Largo tras igualar sin goles durante el tiempo regular.

De esta manera, la despedida de la delegación del "Albiazul" cerrará hoy por la mañana con movimientos regenerativos para quienes sumaron minutos ante el "Ciclón" y de mayor intensidad para el resto, y regresará a nuestro país en horas de la tarde.

Si bien los encuentros de preparación se consideran positivos para el equipo platense, la victoria de anoche ante San Lorenzo por la Serie Río de la Plata tuvo una mala noticia en Uruguay: la lesión de Guillermo Enrique.

El lateral derecho fue retirado en camilla por una afección en la rodilla luego de que el delantero de San Lorenzo y ex Gimnasia Cristian Tarragona se cayera sobre su pierna.

Luego de las primeras evaluaciones y estudios de rigor, el cuerpo médico de Gimnasia informó que el lateral derecho sufrió "un esguince de rodilla derecha con compromiso del ligamento lateral interno". Si bien no necesitará cirugía se estima que tendrá entre 6 a 8 semanas de recuperación, por lo que se perderá el inicio de la Copa de la Liga.

Por otra parte, más allá interés manifiesto del DT Independiente, Carlos Tevez, de con contar entre sus filas con Leonardo Morales, el propio defensor agradeció anoche el interés del "Rojo" de Avellaneda y confirmó que "quiero quedarme en Gimnasia".

"Me siento bien, se armó un equipo competitivo y quiero seguir apuntando a este desafío", dijo a la prensa al finalizar el encuentro. Así, Morales no hará uso de la cláusula de salida y seguirá siendo el capitán de Gimnasia.

El futbolista de 32 años decidió rechazar la oferta, en tanto que desde la dirigencia del "Lobo" adelantaron que recibirá una mejora salarial.

Con la continuidad de Morales y la renovación de los contratos de Nicolás Colazo, Nelson Infrán, Agustín Bolivar y Yonathan Cabral, Gimnasia está cerrando un interesante mercado de pases.

Tras nueve refuerzos, la dirigencia de Gimnasia presentó ayer oficialmente la incorporación de Juan de Dios Pintado. Se trata del defensor uruguayo que se sumó a la pretemporada la semana pasada y el pasado viernes jugó su primer partido ante Cerro Largo en Uruguay.

(Télam)