Gimnasia entrena en Abasto y se traslada a Santa Fé de cara al desempate ante Colón

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata entrena hoy en el predio de Estancia Chica y luego se trasladará a Funes, localidad vecina a Rosario, dónde quedará concentrado hasta el partido frente a Colón del viernes próximo, en cancha de Newell´s, por la permanencia en Primera División,

La decisión del cuerpo técnico está focalizada en la recuperación anímica de sus jugadores y ganar tranquilidad tras la derrota del pasado sábado ante Banfield y después de un comienzo de semana tenso en La Plata.

El "Lobo" platense atraviesa horas de mucha tensión en la previa del desempate por no descender, ya que tras la derrota del pasado sábado un grupo de hinchas se hizo presente en Estancia Chica para reclamarle al plantel más compromiso de cara al juego decisivo ante el "Sabalero", como también un ataque a pedradas al lugar de trabajo y amenazas que recibió el vicepresidente primero, Juan Pablo Arrien.

De esta manera, en medio de un clima tenso y con custodia policial, el Cuerpo tecnico junto con la Comisión directiva, dispuso que el plantel tras el entrenamiento matutino, emprenderá viaje con destino a Funes (Santa Fe) y continuará el trabajo previo al encuentro en el predio de Newell`s Old Boys.

Fuentes de la institución platense informaron que ayer tras la reunion de autoridades de la Liga, representantes de la AFA, y dirigentes de ambos clubes mantuvieron una reunión en la cual quedó establecido que el plantel de Gimnasia oficiará de local, al tiempo que se estableció que ambas instituciones tendrán a disposición 8 entradas generales y 6.000 plateas.

De igual modo, se informó que la venta será de manera virtual, una entrada por socio y en caso de quedar un remanente luego de la jornada de hoy, las mismas serán liberadas para no socios el día miércoles.

En tanto, por disposición de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) informaron que hoy en horas del mediodía se informará oficialmente los valores de las entradas y plateas para el partido Gimnasia Vs Colón, como así también el horario a partir del cual los socios y socias podrán realizar la compra a través de la plataforma Deportick.

En este sentido, a través de un comunicado de la entidad platense informó que "El Club garantiza que durante el primer día los asociados tendrán exclusividad para adquirir su entrada mientras que, en caso de existir un remanente, al día siguiente se pondrá a la venta para el público en general". (Télam)