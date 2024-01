Gimnasia vence por penales a Cerro Largo en el certamen amistoso Serie Río de la Plata

Gimnasia La Plata venció hoy por penales (4-2) a Cerro Largo, de Uruguay, tras igualar sin goles en el estadio Campeones Olímpicos de la ciudad uruguaya de Florida, en el amistoso correspondiente a Serie Río de la Plata.

El equipo que dirige Leonardo Madelón fue superior durante buena parte del encuentro, con actuaciones destacadas del volante Lucas Castro, el extremo David Zalazar y el atacante Benjamín Ramírez, aunque no pudo quebrantar el arco local, bien defendido por Rodrigo Formento.

Los minutos iniciales presentaron a un Cerro Largo con intenciones en ataque, pero el "Lobo" rápidamente se hizo dueño de la pelota y dominó el trámite a través del volante creativo Pablo De Blasis.

Otro futbolista muy activo en la visita durante la primera mitad fue el mediocampista David Zalazar, quien a los 14 minutos efectuó un cambio de frente para Domínguez que habilitó a Lucas Castro para que dispare apenas arriba.

La más clara en el primer tiempo fue para Gimnasia. A los 34 minutos, Castro le dio un pase filtrado para Domínguez, quien se desmarcó con un vistoso enganche e intentó definir por encima del arquero. Formento se adelantó bien y desvió con la cara.

El conjunto de la ciudad de Melo, dirigido por Bruno Silva, intentó con contraataques esporádicos, ante algunos retrocesos lentos de Gimnasia, pero la pelota le llegó muy poco a sus tres delanteros: Sergio Núñez, Matías Mir y Hugo Silveira.

En el complemento, el DT ex Arsenal de Sarandí, Platense y Unión de Santa Fe, probó con los ingresos del defensor Yonathan Cabral, del atacante Ivo Mammini y del lateral derecho Juan de Dios Pintado.

El "Lobo" también comenzó mejor el segundo tiempo. A los 5 minutos, Castro ensayó un potente disparo frontal que se fue cerca del palo izquierdo. Poco después, Mammini habilitó a Domínguez con una definición se fue apenas afuera.

Luego, el encuentro careció de situaciones de peligro y las modificaciones tampoco aportaron volumen de juego en ninguno de los equipos.

A los 26 minutos, el defensor Lucas Correa, que había ingresado poco antes, asestó una dura entrada al delantero Franco Troyansky, por lo que fue expulsado.

El equipo argentino poco hizo notar la superioridad numérica, con excepción de un zurdazo del atacante Lautaro Chávez que picó y complicó a Formento, la figura de la noche.

En la última, Mammini recibió un centro de Troyansky desde la derecha que llegó casi hasta el área chica, pero el delantero de 20 años definió de manera imprecisa.

La igualdad sin goles solo dejó tiempo para los penales, donde Gimnasia estuvo más preciso.

Gimnasia volverá a presentarse el lunes a las 22.15 en duelo argentino ante San Lorenzo en el Estadio Gran Parque Central, de Nacional, por el mismo certamen veraniego.

-Síntesis-

Cerro Largo: Rodrigo Formento; Gonzalo Castilo, Nahuel Furtado, Martín Gianoli y Brian Ferrarés; Jairo Coronel, Hamilton Pereira, Renzo Rabino y Sergio Núñez; Matías Mir y Hugo Silveira. DT: Bruno Silva.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Gustavo Canto y Guillermo Enrique; Pablo de Blasis, Leandro Mamut, David Zalazar y Benjamín Domínguez; Lucas Castro y Eric Ramírez. DT: Leonardo Madelón.

Penales convertidos: Chávez, Troyansky, Mammini y Saravia (G); Sosa Sánchez y Castillo (C)

Marrados: Miranda (G); Villar y Ferrarés (C)

Expulsado: Correa (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Yonathan Cabral por Guillermo Enrique, Ivo Mammini por Leonardo Morales y Juan Pintado por Leandro Mamut (G); 12m. Emiliano Villar por Sergio Ñúñez, Alan García por Nahuel Furtado, Sebastián Sosa Sánchez por Hugo Silveira y Lucas Correa por Martín Gianoli (C); 13m. Rodrigo Gallo por Erik Ramírez, Rodrigo Saravia por Gustavo Canto, Matías Ramírez por Benjamín Domínguez y Lautaro Chávez por Pablo de Blasis (G); 21m. Matías Miranda por David Zalazar y Franco Troyansky por Lucas Castro (G); 24m. Ezequiel Olivera por Matías Mir, Alan Di Pippa por Jairo Coronel y Gianluca Fatecha por Renzo Rabino (C) y 35m. Juan Cortazzo por Felipe Sánchez (G).

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Árbitro: Hernán Heras. (Télam)