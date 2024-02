Gimnasia y Centro Español se cruzan por la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata, de la Liga Profesional, enfrentará mañana a Centro Social y Recreativo Español, de la Primera C, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 20 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, será arbitrado por Yamil Possi y televisado por la señal TyC Sport.

Gimnasia, que viene de ganar de visitante 1 a 0 a Independiente el sábado pasado por la Copa de la Liga Profesional, presentará varias modificaciones para el encuentro ante Centro Español, equipo que juega en la Primera C.

El DT Leonardo Madelón hará ingresar a Marcos Ledesma, una de las recientes incorporaciones, en reemplazo de Nelson Insfrán en el arco, y se esperan otros ingresos, como los de Bautista Barros Schelotto, Gustavo Canto y Felipe Sánchez.

Yonatán Rodríguez reemplazará a Pablo De Blasis, y Lautaro Chávez e Ivo Mammini se perfilan para sustituir a Lucas Castro y Cristian Colmán, respectivamente.

Por su parte, el DT de Centro Español, Diego Herrero, buscará avanzar en el certamen de Copa Argentina, tras la derrota 2 a 0 ante Central Córdoba en Rosario, en el debut por el torneo de Primera C el último sábado.

El de mañana será el primer partido en la historia entre ambos.

=Posibles formaciones=

Gimnasia: Marcos Ledesma; Bautista Barros Schelotto, Yonathan Cabral, Felipe Sánchez, Gustavo Canto; Rodrigo Saravia, Yonatán Rodríguez; Lautaro Chávez, Eric Ramírez, Benjamín Domínguez; Ivo Mammini. DT: Leonardo Madelón.

Centro Español: Rodrigo Fumo; Facundo Figueroa, Matías Gelpi, Franco Troyes, Tobías Graña, Matías Acosta; Martín Saucedo, Ramiro Texeira, Nicolás Quintana; Gonzalo Mercado y Franco Krikorian. DT: Diego Herrero.

Cancha: Quilmes

Hora: 20.00

Arbitro: Yamil Possi

TV: TyC Sports. (Télam)