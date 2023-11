Girona ganó y no se detiene, pero Real Madrid triunfó y lo sigue a dos puntos

Girona, con el argentino Paulo Gazzaniga en el arco, sigue siendo el líder de la Liga de España luego de vencer a Rayo Vallecano, pero Real Madrid, que goleó a Valencia, lo persigue a dos puntos, al finalizar la jornada del sábado de la 13ra. fecha del certamen ibérico.

Bien temprano, Girona viajó a los suburbios de Madrid, donde venció a Rayo Vallecano por 2 a 1,con goles del ucraniano Artem Dovbyk (42m. PT) y del brasileño Savio (20m. ST), mientras que para los de Vallecas descontó Álvaro García. En el equipo local fue titular el mediapunta ex Boca Juniors, el santiagueño Oscar Trejo.

En el último encuentro de la jornada, Real Madrid lo pasó por encima a Valencia, al golearlo por 5 a 1 ante un Santiago Bernabeu eufórico.

Los goles del conjunto 'merengue' los marcaron Dani Carvajal, el brasileño Rodrygo en dos ocasiones y su compatriota Vinicius Junior, en los dos restantes. El delantero Hugo Duro descontó para los visitantes.

En el Real Madrid, en el segundo tiempo, ingresó el juvenil volante argentino Nico Paz, quien actuó cerca de 15 minutos.

A orillas del Mediterráneo, en el estadio Power Horse, Real Sociedad derrotó, de visitante, al local Almería, con el volante argentino Lucas Robertone (ex Vélez) de titular, por 3 a 1.

Gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, Carlos Fernández y Martin Zubimendi, los vascos entraron en puestos de clasificación a la UEFA Conference League. Para el local descontó Sergio Arribas.

El local Granada, con el delantero argentino Lucas Boyé (ex Newell's y River) de titular, empató 1-1 con Getafe.

El tanto de los andaluces lo marcó Gonzalo Villar, mientras que Borja Mayoral igualó para la visita.

En Pamplona, Alavés, con el delantero argentino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo) entre sus titulares, empató 1-1, de local, con Las Palmas, que tuvo al volante Máximo Perrone (ex Vélez) desde el comienzo

El tanto de los de Vitoria lo marcó su goleador el croata Ante Budimir, mientras que Alberto Moleiro igualó para los canarios.

Posiciones:

Girona 34 puntos; Real Madrid 32; Barcelona 27; Atlético de Madrid 25; Athletic Bilbao 24; Real Sociedad 22; Betis 20; Valencia, Rayo Vallecano y Las Palmas 18; Getafe 16; Osasuna 14; Villarreal y Alavés 12; Sevilla 11; Cádiz 10; Mallorca 9; Celta y Granada 7; Almería 3. (Télam)