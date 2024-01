Gómez Cora anunció el plantel de Pumas 7's que viajará a Australia para disputar el Seven de Perth

Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7's, anunció hoy la nómina de 14 jugadores que viajará mañana rumbo a Australia para disputar el Seven de Perth, tercera cita de la Serie Mundial Masculina de Rugby Seven que organiza la World Rugby (WR).

La gran novedad de la lista para el certamen que se realizará entre el viernes 26 y domingo 28 del mes en curso es el regreso del mendocino Rodrigo Isgró, quien se reincorpora al plantel luego de participar con Los Pumas en el Mundial Francia 2023.

Isgró, quien fue elegido por la World Rugby como el Mejor Jugador del Mundo, había tenido asistencia perfecta en la temporada 2022/23, pero en la actual campaña se perdió los dos primeros torneos en Dubai y Ciudad del Cabo.

Tras una intensa pretemporada en Pinamar, el plantel se trasladará este miércoles a Australia, para la reanudación del circuito luego de un 2023 en el que completaron la mejor temporada de su historia, con seis finales jugadas y tres ganadas: Hamilton, Vancouver y Londres.

En el Seven de Perth, el seleccionado argentino integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Canadá y España. El equipo de Gómez Cora es el actual subcampeón del circuito y es el puntero en esta edición, tras haber ganado el oro en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y la plata en Dubai (Emiratos Árabes).

Los 14 elegidos por el entrenador para Perth son: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomas Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. (Télam)