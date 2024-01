Godoy Cruz arrancó la pretemporada con tres refuerzos

El plantel de Godoy Cruz arrancó hoy la pretemporada con tres de los siete refuerzos que ya tiene cerrados para la triple competencia de 2024.

El entrenador Daniel Oldrá tuvo en el primer día de trabajo en el predio de Coquimbito a Tomás Pozzo (ex Independiente), Mariano Santiago (ex Almirante Brown) y Martín Pino (ex Brown de Puerto Madryn).

En los próximos días se sumarán los otros cuatro refuerzos que ya tiene cerrados el "tomba": Marcos Montiel (volante uruguayo de Nacional), Leonel Coira (ex Boca Juniors), Juan Bautista Cejas (ex Arsenal) y el arquero Franco Petroli, quien pertenece a River Plate pero viene de jugar en Estudiantes de Río Cuarto.

Tal como se preveía, el arquero y capitán, Diego "Ruso" Rodríguez, no se presentó ya que su contrato venció a fines de diciembre y todavía no contestó a la oferta de renovación.

Entre los regresos se destacan Tomás Badaloni y Valentín Burgoa, quienes estuvieron a préstamo en Tigre y Huracán, respectivamente.

Godoy Cruz arrancará la Copa de la Liga contra Defensa y Justicia, como local, pero el primer objetivo del año será la participación en la Copa Libertadores de América.

El "expreso" volverá a jugar el torneo luego de cinco años en la fase 2 donde enfrentará a Colo Colo el 22 de febrero en Mendoza y la semana siguiente en Santiago de Chile. (Télam)