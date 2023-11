Gol de Frías y susto para Lucas Romero en la clasificación de León en México

El defensor Adonis Frías marcó un gol en la victoria de León sobre Santos Laguna por 3-2 para clasificar a los cuartos de final, mientras que su compañero Lucas Romero tuvo que ser reemplazado sobre el final por un fuerte golpe que le provocó pérdida de conocimiento.

El ex Defensa y Justicia abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo y encaminó la victoria del equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón.

Sin embargo, la clasificación de León terminó con preocupación ya que el mediocampista Lucas Romero sufrió un duro golpe en la cara cuando intentó evitar un remate y debió ser reemplazado en camilla, con cuello ortopédico y pérdida del conocimiento.

"Perdí el conocimiento, acabo de salir de revisión y estoy bien. Desperté cuando estaba con el doctor, no me acuerdo de nada", contó el "Perro" Romero a los medios locales después del partido.

Frías, quien marcó su primer gol en el fútbol mexicano, y Romero fueron titulares en León, que enfrentará a América en los cuartos de final de los playoffs del torneo Apertura mexicano.

En Santos Laguna jugaron Juan Brunetta, el mejor jugador argentino de la Liga MX con diez tantos y once asistencias en la temporada, y luego ingresó Javier Correa.

El equipo de Larcamón, exDT de Nueva Chicago, abrirá la serie contra el mejor equipo de la temporada regular de local el próximo miércoles y jugará la revancha el 2 de diciembre en el estadio Azteca.

León es el vigente campeón de la Liga de Campeones de Concacaf y debutará en el Mundial de Clubes de Arabia Saudita el próximo viernes 15 de diciembre contra Urawa Red Diamonds, de Japón. Si avanza a semifinales enfrentará a Manchester City.

Los otros cruces de los playoffs de México serán Monterrey-Atlético San Luis, Tigres-Puebla y Pumas (DT Antonio Mohamed)-Chivas. (Télam)