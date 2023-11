Goles de Martínez Quarta y Nico González en el triunfo de la "Fiore" por la Conference League

El defensor argentino Lucas Martínez Quarta y su compatriota, el delantero Nicolás González marcaron los dos goles con los que su equipo Fiorentina derrotó, de local, a Genk, con el volante Matías Galarza de titular, de Bélgica, por 2 a 1 y lidera el Grupo F de la UEFA Conference League.

El ex zaguero de River Plate capturó en el área chica un rebote que dio el arquero del Genk ante un cabezazo rival y la empujo de zurda al fondo de la red. La igualdad de los belgas la convirtió el congolés Joris Kayembe.

Mientras que, a los 34 minutos del segundo tiempo, Nico González ejecuto exitosamente un penal y con ese tanto le dio la victoria a su equipo, donde en la segunda etapa ingreso el delantero ex River Plate Lucas Beltrán.

Por su parte, en Eslovaquia, el delantero argentino Matías Tissera marco uno de los goles con su equipo Ludogorets, de Bulgaria, venció al local Trnava por 2 a 1 en un partido correspondiente al Grupo H.

A los 50 minutos del segundo tiempo, Ludogorets se lanzó al ataque por la izquierda, un delantero tiro un centro bajo, Tissera la desvió, el arquero dio rebote y el ex Platense la envió al fondo del arco para darle los tres puntos a su equipo.

En el banco de Ludogorets estuvo el defensor Franco Russo, que se formó en las inferiores de All Boya y a los 18 años viajó a España, sufrió un desgarro, le rescindieron el contrato y con solo 50 euros, se quedó en Madrid hasta que se probó en el Tamarite de la Segunda B, luego pasó al Marite, al Vilafranca, Ontinyent y finalmente debutó en la primera de España con el Mallorca, que este año lo vendió a los búlgaros.

Mientras que en el banco del local estuvo el zaguero rafaelino Nicolás Gorosito, de 34 años, que paso por Ben Hur, Independiente de Tandil, Getafe, Alcorcón, Albacete y Slovan Bratislava de Eslovaquia.

En Liubliana, la capital de Eslovenia, Lille venció por 2 a 0 al local Olimpija Ljubljana, con el volante argentino Agustín Doffo de titular, en un encuentro por el Grupo A.

Los tantos de los franceses los marcaron Remy Cabella y el turco Yusuf Yazici. El argentino Doffo, de 28 años, comenzó su carrera en Vélez Sarsfield, luego pasó por Colón, Chapecoense, Colón y Tuzla City de Bosnia.

Los equipos que lideran los grupos son los siguientes:

Grupo A: Lille 11 puntos, Slovan Bratislava 10.

Grupo B: Gent 13 puntos, Maccabi Tel Aviv 12.

Grupo C: Victoria Plzen 15 puntos, Dinamo Zagreb 6.

Grupo D: Brujas 13 puntos; Bodo/Glimt 10.

Grupo E: Aston Villa 12 puntos, Legia 9.

Grupo F: Fiorentina 9 puntos, Ferencvaros 9.

Grupo G: Paok 13 puntos, Eintracht Frankfurt 9.

Grupo H: Nordsjaelland 11 puntos, Ludogorets y Benerbahce 9.

(Télam)