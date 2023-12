Gonzalo Montiel fue titular en el triunfo de Nottingham Forest ante Newcastle

El defensor argentino Gonzalo Montiel fue titular hoy en el triunfazo de Nottingham Forest ante Newcastle por 3-1, como visitante, en el inicio del tradicional "Boxing Day" de la Premier League.

El lateral derecho campeón del Mundo en Qatar 2022 jugó desde el inicio luego de tres meses y fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo ya que tenía tarjeta amarilla.

El mediocampista Nicolás Domínguez, por su parte, estuvo en el banco de suplentes del Forest, que volvió a la victoria después de siete fechas.

El ex River Plate no era titular en la Premier League desde el pasado 23 de septiembre cuando participó de la derrota 2-0 ante Manchester City.

Sus últimos minutos oficiales, en tanto, habían sido el 17 de octubre con el seleccionado argentino en el partido ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas cuando salió en el primer tiempo por un desgarro en el gemelo.

Nottingham Forest lo dio vuelta con un triplete del neozelandés Chris Wood y cortó el invicto que tenía Newcastle en el estadio St. James' Park.

Con su segundo triunfo de visitante en el campeonato, el equipo de Montiel y Domínguez alcanzó los 17 puntos y se aleja de la zona de descenso.

Newcastle, con 29 unidades, se puso en ventaja a través de Alexander Isak, de penal, pero después desaprovechó la oportunidad de acercarse a los puestos de copas europeas.

Las "urracas" tenían puntaje ideal luego de cinco partidos en casa y solo habían recibido un gol.

Esta fecha es la denominada "Boxing Day", el día posterior a la Navidad, es muy tradicional para el fútbol inglés y remite a la época feudal cuando los nobles regalaban cajas con alimentos a sus trabajadores.

La Premier League, entonces, ofrece como obsequio a sus aficionados la programación de parte de una fecha, que este año será la última de la primera rueda y se jugará distribuida hasta el jueves 28.

. Hoy:

. Newcastle United 1- Nottingham Forest 3.

. A las 12: Bournemouth-Fulham (ESPN y Star+) y Sheffield United-Luton Town (Star+).

. A las 14.30: Burnley-Liverpool (Star+).

. A las 17: Manchester United-Aston Villa (ESPN y Star+).

. Miércoles:

. A las 16.30: Brentford-Wolverhampton (Star+) y Chelsea-Crystal Palace (Star+).

. A las 17: Everton-Manchester City (ESPN y Star+).

. Jueves:

. A las 16.30: Brighton-Tottenham Hotspur (ESPN y Star+).

. A las 17.15: Arsenal-West Ham United (ESPN y Star+).

– Posiciones: Arsenal 40 puntos; Liverpool y Aston Villa 39; Tottenham Hotspur 36; Manchester City 34; West Ham United 30; Newcastle United 29; Manchester United 28; Brigthon And Hove 27; Chelsea, Wolvehampton y Bornemouth 22; Fulham 21; Brentford 19; Crystal Palace 18; Nottingham Forest 17; Everton 16 (x); Luton Town 12; Burnley 11; Sheffield United 9.

(x) Se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero. (Télam)