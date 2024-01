Gran Canaria, con Brussino, demuele al Real Madrid de Campazzo y Deck

Gran Canaria, con la actuación de Nicolás Brussino, demolió este mediodía al líder Real Madrid, de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, por 100 a 77, en uno de los adelantos matutinos de domingo por la 20ma. fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.

En el estadio Gran Canaria Arena y ante 9 mil espectadores, el conjunto local ejecutó un apabullante dominio que se tradujo en la progresión del tanteador: 25-9, 57-36, 78-60 y 100-77

El santafesino Brussino, de 30 años, estuvo en cancha durante 21 minutos, al cabo de los cuales encestó 6 puntos (2-3 en dobles, 0-3 en triples, 2-2 en libres). El alero, exjugador de Dallas Mavericks y Atlanta Hawks, completó su labor con la captura de 7 rebotes, la entrega de 2 asistencias, la generación de un recupero y la ejecución de un tapón.

En el quinteto 'merengue', que sigue líder de la clasificación pero con un registro 17-3, el cordobés Campazzo (ex Denver Nuggets) firmó una planilla de 10 tantos (1-3 en dobles, 2-4 en triples, 2-2 en libres), 3 pases gol, un rebote y un robo en 22m.

Mientras que el santiagueño Deck (ex Oklahoma City Thunder) culminó con un balance de 6 unidades (0-4 en dobles, 2-5 en triples), 8 rebotes y 2 asistencias en 27m.

En otro encuentro jugado hoy, Basquet Girona, con argentinos en cancha, superó fácil a Covirán Granada, por 80 a 61.

El perimetral misionero Juan Ignacio Marcos (ex Peñarol de Mar del Plata) sumó una renta de 6 tantos (1-4 en dobles, 0-1 en triples, 4-5 en libres), 2 pases gol, un robo y un rebote en 18m.

A la vez que el alero de Tres Arroyos, Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo), contribuyó con 3 unidades (1-2 en triples), 2 rebotes y una asistencia en los 18m. que estuvo en cancha.

Los adelantos del sábado fueron: Bilbao Basket 86-Zaragoza 83; Lenovo Tenerife 75-UCAM Murcia 73; Manresa 83 (Juan Pablo Vaulet 6 puntos)-Breogán 68 (Juan Fernández 7) y Morabanc Andorra 79-Joventut de Badalona 86. (Télam)