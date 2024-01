Grindetti le respondió a Patricia Bullrich: "Lo que yo quiero es que Independiente compre a Chelsea"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se diferenció hoy de las declaraciones de su compañera de espacio y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que su deseo no es que Chelsea, de Inglaterra, compre su club, como manifestó la excandidata a la presidencia de la Nación, sino que quiere que "Independiente compre al Chelsea".

En una entrevista con Súper Mitre Deportivo, el mandatario del "Rojo" y actual Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue consultado por las declaraciones de Bullrich, quien se lamentó porque el "Rojo" no aparecía entre los clubes argentinos apuntados por el Chelsea para ser comprados, con la intención de sentar su base en Sudamérica.

Y la respuesta de Grindetti fue contundente: "No, lo que yo quiero es que Independiente compre al Chelsea".

"Le respondo como futbolero a Patricia. Yo quiero que Independiente sea grande, que llegue a tener el nombre que tenía internacionalmente y que le juguemos de igual a igual. Yo no digo que lamento que el Chelsea no nos compre, yo digo que ojalá sigamos trabajando así para que nosotros algún día nosotros compremos al Chelsea", agregó.

Por otro lado, Grindetti se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el Presidente Javier Milei que, entre otras medidas, les permite a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y aseguró que "hay que salir de la 'Sociedad Anónima, sí' o 'Sociedad Anónima, no'", porque "eso termina convirtiéndose en una cuestión política".

Además, luego de asegurar que Independiente no puede convertirse en una SAD porque su reglamento no lo permite, pidió "aggiornar los sistemas de financiamiento en el fútbol argentino".

"Si algún club quiere ser Sociedad Anónima y sus socios lo quieren, que lo sea. Pero aquellos clubes como Independiente, que tienen prohibido estatutariamente, hay que buscar mecanismos, fideicomisos, que sean alguna forma de contención financiera a aquellos dineros que quieran financiar el fútbol, que están financiando el fútbol brasileño y el fútbol uruguayo", manifestó.

Y completó: "Si no hacemos algo así, sin querer meter la política, pero que tiene que ver también con la situación actual del país… Si no hacemos eso, los brasileños nos van a pasar por encima. Porque están trayendo flujos financieros muy importantes. Entonces hay que buscar las herramientas necesarias para darle seguridad y transparencia al financiamiento del fútbol. El que quiera ser sociedad anónima, que sea. El que no quiere o no pueda, como es el caso de Independiente, listo. No se discute".

(Télam)