Haaland se reencontró con el gol y le dio la victoria al 'City' sobre Everton

El delantero noruego Erling Haaland se reencontró hoy con el gol y llevó a la punta momentáneamente a Manchester City tras ganarle a Everton por 2 a 0 como local, en el inicio de la 24ta. fecha de la Premier League.

Haaland, que no marcaba desde el 25 de noviembre (1-1 vs. Liverpool), convirtió a los 24m. y 40m. del segundo tiempo.

Ahora, el noruego es el único goleador de la competición con 16 tantos, dos más que el egipcio Mohamed Salah (14), de Liverpool.

Manchester City tiene ahora 52 puntos, con un partido pendiente (vs. Brentford), y pasó a Liverpool (51), que jugará desde las 12 con Burnley, de local.

Además, Julián Álvarez jugó como titular aunque se fue reemplazado a los 31 minutos del complemento y en su lugar ingresó el belga Kevin De Bruyne.

. La programación completa de la fecha 24 de la Premier League es la siguiente:

. Hoy:

. Manchester City 2 – Everton 0.

. A las 12: Wolverhampton-Brentford; Fulham-Bournemouth; Tottenham Hotspur-Brighton; Luton-Sheffield United y Liverpool-Burnley.

. A las 14.30: Nottingham Forest-Newcastle United.

. Domingo:

. A las 11: West Ham United-Arsenal

. A las 13.30: Aston Villa-Manchester United

. Lunes:

. A las 17: Crystal Palace-Chelsea

. Posiciones:

Manchester City 52 puntos; Liverpool 51; Arsenal 49; Aston Villa 46; Tottenham Hotspur 44; Manchester United 38; West Ham United 36; Brighton 35; Newcastle United 33; Wolverhampton 32; Chelsea 31; Bournemouth 27; Crystal Palace 24; Brentford 22; Nottingham Forest 21; Luton 20; Everton 19; Burnley 13 y Sheffield United 10. (Télam)