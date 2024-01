"Hay grandes jugadores para algo lindo y vamos a intentarlo", dijo Solari, tercer refuerzo de Racing

El delantero Santiago Solari, proveniente de Defensa y Justicia, destacó hoy que Racing tiene "grandes jugadores para algo lindo" con miras a la próxima temporada, tras haber oficializado su llegada como tercer refuerzo del plantel conducido por el entrenador Gustavo Costas.

"Nos vamos a ir conociendo y vamos a ir paso a paso, hay grandes jugadores para algo lindo así que vamos a intentarlo", dijo Solari luego de haberse realizado la revisión médica en una clínica del centro porteño.

La institución de Avellaneda desembolsó tres millones de dólares a cambio del 80 por ciento del pase del exjugador del "Halcón" de Varela.

Solari, de 25 años, se suma así a los futbolistas Adrián "Maravilla" Martínez, que viene de ser figura en Instituto de Córdoba; y Maximiliano Salas, de último paso por Palestino de Chile.

Tanto Martínez como Salas se entrenaron el martes por primera vez junto al resto de sus compañeros, en tanto que Solari se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico "albiceleste" en la práctica de mañana.

"Llego a un enorme club y estoy muy feliz de dar este paso, con la responsabilidad que tenga que tomarlo y dejar todo y lograr cosas para la gente de Racing", expresó Solari.

"Es una hermosa manera de arrancar el año. Prioricé las formas en las que se manejan como club y eso es muy importante. Es algo que además te da mucha tranquilidad a la hora de poder trabajar todos los días", continuó sobre la confianza que le brinda la institución comandada por el presidente Víctor Blanco.

"Todavía no hablé con (Gustavo) Costas, pero seguramente a partir de mañana nos iremos conociendo a medida que vayan pasando los entrenamientos. Tengo muchas ganas y ansiedad", agregó sobre el DT "académico".

El atacante nacido en la localidad de Arizona, San Luis, por último se mostró tranquilo con pelear un puesto como titular y resaltó la "competencia sana" que tendrá con jugadores como Juan Fernando Quintero y Johan Carbonero, entre otros.

"Son grandes compañeros y creo que nos vamos a poder complementar bien y el que esté mejor va a jugar. Estoy con muchas ganas de competir, de la competencia sana", concluyó Santiago Solari.

La otra noticia destacada en Racing y que se conoció hoy es la decisión del mediocampista Emiliano Vecchio de rescindir su vínculo contractual con la "Academia", que lo une hasta el 31 de diciembre de 2024.

Vecchio, de 36 años, volvió a ausentarse hoy, por segundo día consecutivo, de los trabajos de la pretemporada veraniega que se desarrolla en el predio Tita Mattiussi, ubicado en Sarandí.

Desde el círculo intimo del exfutbolista de Rosario Central sostienen que la decisión de alejarse de Racing es por "cuestiones personales".

A pesar de no haber formado parte de los dos primeros entrenamientos de pretemporada se espera que el cuerpo técnico, liderado por Gustavo Costas, intente hacer cambiar de idea al jugador, que todavía no definió si continuará ligado al fútbol profesional.

En otro orden, el delantero colombiano Johan Carbonero, quien ayer no estuvo en el comienzo de la pretemporada porque se demoró su regreso en avión desde Colombia, se hizo presente esta mañana en la práctica.

El mediocampista ofensivo Jonathan Gómez, por su parte, no se presentó a entrenar por segundo día consecutivo, autorizado por el cuerpo técnico por haberse retrasado su regreso de la vacaciones y porque además está definiendo su futuro profesional.

Gómez, quien fue dirigido por Costas en Independiente Santa Fe de Colombia y Al Fayha de Arabia Saudita, es pretendido por Unión de Santa Fe, equipo que le mejoraría el salario que actualmente percibe como jugador de Racing además de un contrato por tres años.

Con respecto a las incorporaciones, Racing comenzó las gestiones para tratar de cerrar la llegada del marcador central Mateo Antoni, de 20 años, futbolista que pertenece a Nacional de Uruguay y viene de ser la revelación del fútbol uruguayo en 2023 tras haber salido campeón con el Liverpool "charrúa". (Télam)