"Hay que replantearse un montón de cosas", afirmó "Kily" González, DT de Unión

El DT de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, afirmó que el club debe "replantearse un montón de cosas", tras haber logrado la permanencia en la primera división del fútbol argentino, y que se reunirá con los dirigentes a partir de mañana.

"Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Creo que más allá de que Unión es un club humilde, trabajador, hay que replantearse un montón de cosas”, indicó González en diálogo con ESPN,

a propósito de sus próximos pasos en la institución santafesina.

"Me debo una charla con los dirigentes, seguramente será mañana mismo, para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club", apuntó el exvolante del seleccionado argentino.

"Creo que no es justo que Unión tenga que pasar los momentos que nos ha tocado pasar. Es momento de hacerse cargo de situaciones y de verdad intentar cambiarlo desde el club para que no sufra estas situaciones", señaló el "Kily".

Unión venció a Tigre por 1 a 0 en la última fecha de la Copa de la Liga y ante las derrotas de Colón, su máximo rival, y Gimnasia, salió de la zona de descenso.

"Para mí, era la final del mundo. Hoy me siento campeón del mundo. La reacción de la gente de Unión fue la misma de cuando salió campeón Argentina", apuntó González. (Télam)