En las instalaciones del club Racing que milita en la Liga Independiente de los barrios, se llevó a cabo un acto0 para homenajear a uno de sus socios fundadores José Roberto “Ronco” Macías, quien además es un pilar fundamental en la marcha de la institución desde hace muchos años.

Estaban presentes el presidente de Racing Epifaneo Aguilar y el secretario Nelson Massara y los integrantes de la comisión directiva, sumado al presidente de la Liga Independiste de los Barrios Martín Cortes y otros directivos.

Como para agregar datos a este homenaje, al actual torneo de Primera división C de la Liga se llamará “José Roberto “Ronco” Macías “ este año, lo que significa un reconocimiento mayor de todos los partícipes de la Liga para este protagonista del Fútbol de los barrios, por lo que ha tomado mayor trascendencia el reconocimiento de los últimos días.