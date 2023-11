Houston Dynamo, con gol de Escobar, es el finalista de la conferencia Oeste de la MLS

Houston Dynamo, con gol del argentino Franco Escobar, le ganó 1 a 0 al Kansas City en el Shell Energy Stadium, de Texas, y es el primer finalista de la Conferencia Oeste de la MLS de Estados Unidos.

El gol del argentino Escobar (ex Newell's Old Boys, de Rosario) llegó a los 39 minutos de la primera parte mediante un certero cabezazo tras de un centro del mexicano Héctor Herrera.

Houston volverá a jugar una final de Conferencia Oeste por primera vez desde 2012 y espera por el ganador de Seattle Sounders – Los Angeles FC, que juegan desde las 23.30 para conocer a su rival.

Por la Conferencia Este, la final será entre Cincinnati, de los argentinos Álvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield) y Luciano Acosta (ex Boca Juniors) contra Columbus Crew.

El ganador de ambas conferencias jugarán una final por el título de la MLS, la liga de fútbol de los Estados Unidos, el 9 de diciembre.

(Télam)