"Hoy fuimos intensos como habiamos pedido y trabajado", dijo Costas

El entrenador Gustavo Costas se mostró satisfecho porque el equipo de Racing hizo "un partido bárbaro e intenso como habíamos pedido y trabajado" en la goleada conseguida esta noche ante Tigre, por 3-0, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

En diálogo con la prensa, una vez finalizado el cotejo en el Cilindro de Avellaneda, el DT de Racing, de 60 años, resaltó el "gran cambio" que produjo el elenco albiceleste, en relación al partido con Unión.

"Hoy presionamos arriba, ganamos los duelos individuales, los chicos dejaron todo. Jugaron muy bien cuando tuvieron la pelota" describió el DT, a la hora de analizar el funcionamiento colectivo

El exdefensor del club aclaró que “si dije que nos faltó a actitud contra Unión, fue porque consideré que yo fui el problema, por no haberle llegado a ellos. Si a los jugadores les falta algo dentro del campo de juego, el responsable soy, es mi responsabilidad”, dijo.

Costas aclaró que el plantel se está conociendo al reseñar que “hay chicos que han llegado hace tres o cuatro días y no todos están físicamente bien. Tenemos muchos partidos seguidos, intensos, por eso iremos rotando”, aseguró.

“Los estamos cuidando. Hoy quería sacar a Juanfer (Quintero) y a Zuculini (Bruno) para cuidarlos. Hay chicos que hace mucho que no juegan y si queremos ser intensos no podemos aflojar y entonces hay que llevarlos con calma”, añadió el DT

En otro párrafo, el entrenador aclaró que “vamos a jugar todos, tenemos que estar al 100 por ciento, hay chicos que no están a un 70 por ciento. (Germán) Conti llegó hace 3 días, y aceptó jugar y yo le dí las gracias. Los estamos poniendo bien a todos, pero queremos ser un equipo que deje todo en la cancha”, precisó.

Costas dijo que la esperanza está en que “los chicos tienen buen pie y si le damos esa intensidad, le podemos sacar una ventaja al rival. Técnicamente tenemos muy buenos jugadores, por eso buscamos la intensidad para poder trabajar a partir de esos dos elementos”, sentenció.

“Hoy pudimos acomodarnos, la idea sigue siendo ponerlos bien y ellos necesitan jugar para ponerse bien. El mejor ritmo, después de estar bien físicamente, se gana jugando. Tienen que estar todos preparados” finalizó.

(Télam)