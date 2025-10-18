Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un total de 332 equipos en todo el país, se inicia hoy en la región sur el torneo Regional Amateur, uno de los mas grandes de América por la cantidad de c conjuntos que disputarán los cuatro ascensos al torneo Federal “A” del fútbol argentino.

En la región sur y en Tierra del Fuego juegan hoy Camioneros de Río Grande frente a Unión Santiago, mientras que en la cuidad de Ushuaia lo hacen Camioneros local contra Mercantil y en Río Gallegos en un duelo espectacular que continua dándose en el torneo local, el campeón Escorpión se mide con el Atlético Boxing Club, la institución con mayor experiencia en estos juegos, dado que ha participado ya en 22 ocasiones por el torneo.

Para completar esta primera fechas, el conjunto de Bancruz que también cuenta con experiencia luego de 9 participaciones, enfrenta como visitante al Deportivo Esperanza, el campeón de El calafate, por lo que será seguramente a cancha llena.

La historia no termina aquí dado que en Puerto Sam Julián se enfrentan los dos equipos locales como lo son Independiente con el Atlético en un duelo que seguramente será por demás interesante y en el último encuentro de la región, el recién incorporado Unión Petroleros Privados (UPP), tendrá su primer encuentro con Nocheros de Las Heras en su ingreso singular al torneo Regional.

En la zona de Comodoro Rivadavia, Camioneros juega con Empleados de Comercio y se disputa también un clásico chubutense con Jorge Newbery enfrentando a la CAI, mientras que en otra zona las al norte, Racing de Trelew se mide con su vecino Huracán y J.J.Moreno lo hace con Alianza.

Un compromiso que tiene años de trayectoria pero que como nunca resuena en el mundo futbolero dada la importancia de tener tantos equipos, sumado a que recorriendo los listados de miles de jugadores, se pueden apreciar nombres que se incorporan pero que en otro tiempo lucieron en las primes divisiones del fútbol de la República Argentina, lo que le da otra dimensión a la calidad de juego y del torneo.