Huracán Santacruceño se quedó con loe mejor y ganó la segunda edición del torneo patagónico femenino de futsal que tuvo lugar en El Calafate con la presencia de 10 equipos de toda la región, que juegan en forma permanente cada uno en su localidad.

Las vencedoras derrotaron al otro equipo de Río Gallegos Estudiantes en una final muy reñida pero que les dio el torneo por 1 a 0 , dejando en el tercer lugar al equipo representativo de Punta Arenas el MKS, donde además hubo reconocimientos en efectivo, por lo que el equipo ganador del torneo se llevó un millón de pesos, las segundas con 600 mil y las terceras con 400 mil pesos como premio.

Participaron los equipos locales de Ciclón, Bandidas y Las Chinas, los galleguenses de Huracán y Estudiantes, la Cuadra de Tres Lagos, Inter y Salteñas de Río Turbio, Patagonia Austral de El Chalten y las chilenas de MKS, por lo que el torneo estuvo muy concurrido, destacando que en la entrega de premios, la jugadora de MKS Catalina Ramírez se llevo el premio a la goleadora del campeonato.