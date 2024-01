Huracán arrancó la era Sava con un gran triunfo en Banfield

Huracán, con un doblete del chileno Williams Alarcón, arrancó hoy la era de Facundo Sava como entrenador con un triunfo por 2-0 ante Banfield, como visitante, en el marco de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El mediocampista trasandino arrancó su noche con un golazo de tiro libre, a los 43 minutos del primer tiempo, y luego amplió la ventaja a los 35 de la segunda parte para el triunfo del "Globo" en el estadio Florencio Sola.

El equipo visitante terminó con uno menos por la expulsión del otro chileno, Rodrigo Echeverría, a los 47 minutos del segundo tiempo.

Huracán inició de la mejor manera la etapa de Sava como director técnico tras la polémica salida de Diego Martínez a Boca Juniors.

El "Taladro" no pudo estirar la racha que lo llevó hasta los cuartos de final de la Copa pasada y volvió a perder luego de diez partidos.

El equipo de Julio César Falcioni se presentó ante su gente ya sin Facundo Cambeses y Eric Remedi más las ausencias de Aaron Quiros en la sub 23 y de Juan Bisanz por lesión.

Las novedades fueron los debuts de Marcelo Barovero, quien llegó en agosto pasado, Luciano Recalde y Bruno Sepúlveda.

Por el lado de Huracán, además del estreno de Facundo Sava como entrenador en reemplazo de Diego Martínez, jugaron por primera vez el arquero Hernán Galíndez y el lateral derecho Hernán De La Fuente, quien ingresó en el entretiempo por la lesión de Lucas Souto.

Cuando se terminaba el primer tiempo, Ignacio Pussetto recibió una falta al borde del área grande de la que se hizo cargo el chileno Alarcón. El volante del seleccionado trasandino, de 23 años, mostró su jerarquía con un remate que se metió en el ángulo superior derecho de Barovero.

El experimentado arquero, de 39 años, no pudo hacer nada ante el remate de Alarcón en su reestreno en el fútbol argentino después de su salida de River Plate en mayo de 2016.

El equipo de Sava había sido durante la primera parte apenas superior al local, que cedió la posesión y apostó por el contraataque. En la segunda etapa, Huracán manejó la pelota y la ansiedad del dueño de casa, que sin ideas intentó ir en busca del empate.

Sin embargo, la noche tenía un elegido y ese fue el chileno Alarcón, quien a los 35 minutos volvió a probar desde afuera del área y esta vez, con un poco de ayuda de "Trapito" un pique inesperado de la pelota, sentenció el resultado.

Huracán empezó el año como terminó el 2023, en lo más alto de la tabla de su zona, mientras que Banfield, que fue despedido entre silbidos, deberá rearmarse nuevamente de la mano del "Emperador" para no volver a sufrir con la zona baja.

-Síntesis-

Banfield: Marcelo Barovero; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Recalde y Emanuel Insúa; Juan Álvarez, Yvo Calleros, Ezequiel Cañete e Ignacio Rodríguez; Bruno Sepúlveda y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Souto, Fernando Tobio, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Walter Mazzantti, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón y Héctor Fértoli; Andrés Roa e Ignacio Pussetto. DT: Facundo Sava.

Goles: En el primer tiempo: 43m. Williams Alarcón (H). En el segundo tiempo: 35m. Alarcón (H)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Hernán De La Fuente por Souto (H); 11m. Gerónimo Rivera por Rodríguez (B) y Matías González por Sepúlveda (B); 12m. Leandro Garate por Roa (H); 25m. Fabio Pereyra por Tobio (H) y Guillermo Benítez por Ibáñez (H); 35m. Lautaro Rios por Cañete (B); 40m. Sebastián Ramírez por Pussetto (H);

Amonestados: Sepúlveda, Insúa (B); Roa, Tobio, Garate, Ibáñez (H).

Incidencia: en el segundo tiempo, 47m. Rodrigo Echeverría (H) expulsado por roja directa.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Florencio Sola (Télam)