"Huracán nos ganó bien y debemos trabajar mucho más", admitió Falcioni

El DT de Banfield, Julio César Falcioni, admitió hoy que Huracán "ganó bien", luego de la derrota 2-0 por el estreno de la Copa de la Liga y que su equipo deberá "trabajar mucho más" de cara a los próximos compromisos.

"Huracán nos ganó bien y debemos trabajar mucho más. Manejó la pelota mejor que nosotros. Al principio encontramos espacios que después no volvimos a encontrar", señaló Falcioni en conferencia de prensa.

"Ese golazo de tiro libre (convertido por el chileno William Alarcón) los pone arriba y tuvimos que salir a buscar más alto. Y en el segundo tiempo conté un solo tiro al arco, que fue el segundo gol. Nos faltó control de juego y de la pelota. No jugamos un gran partido", apuntó el "Emperador".

Falcioni también se refirió al segundo gol de Huracán, que contó con una dosis de responsabilidad del arquero Marcelo Barovero: "No hablé con Barovero, pero en el segundo gol, la pelota le pica mal y se levantó más de lo normal. Son imprevistos del partido".

Por último, Falcioni se refirió a los posibles refuerzos: "Estamos conversando por alguna incorporación más. Veremos en estos días si podemos cerrar algo más". (Télam)