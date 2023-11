Huracán sufrió pero venció a Arsenal y se salvó del descenso

Huracán derrotó esta noche al descendido Arsenal por 1-0 en Parque de los Patricios y aseguró la permanencia en Primera División, a la vez, que alcanzó a River Plate en la punta de la Zona A, lo que encaminó su clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Profesional.

Por la 13ra. penúltima fecha, el "Globo" lo ganó con lo justo por el gol de Walter Mazzantti a los 18 minutos del primer tiempo.

Arsenal terminó con un jugador menos por la expulsión de Néstor Breitenbrucht a los 30 minutos del segundo tiempo.

A Huracán no le sobró nada pero aprovechó un horror defensivo de Arsenal para abrir un partido que terminó sufriendo hasta el último minuto.

El "Globo" se salvó del descenso a una fecha del final luego de meses angustiantes y de la mano de Diego Martínez ahora se ilusiona con pelear el título de la Copa LPF.

El desahogo final de los jugadores frente a la hinchada fue una muestra de lo vivido en este año increíble, que comenzó con la casi clasificación a la Copa Libertadores y siguió con varios pasajes en zona de descenso y seriamente comprometido.

Pese al dominio posicional, Huracán estaba atado por los nervios y le costaba generarle peligro a Arsenal hasta que a los 18 minutos llegó al gol de la manera más insólita.

Matías Cóccaro tiró un pase largo que para todos se iba a ir por la línea de fondo menos para Rodrigo Echeverría, que la peleó, la dejó sobre la línea y ante el desconcierto de Gonzalo Muscia y el arquero Alejandro Medina tiró el centro atrás para el zurdazo de Walter Mazzantti que tuvo la fortuna adicional del desvío en Joaquín Pombo antes de ingresar al arco para convertirse en el 1-0.

Medina y todo Arsenal reclamó que la pelota había salido pero desde el VAR, Nicolás Lamolina convalidó la decisión inicial del árbitro Hernán Mastrángelo y el asistente Lucio Méndez.

El "Globo" no aprovechó la ventaja fortuita para serenarse y le cedió la pelota a Arsenal, que además presionó y no le permitió la salida limpia al local.

Con sus limitaciones ofensivas, el conjunto del Viaducto tuvo una posibilidad clara sobre el final del primer tiempo con un disparo de Lucas Brochero que pasó cerca del palo izquierdo de Lucas Chaves.

El inicio de la segunda etapa pareció una extensión del final del primero porque antes del minuto, Arsenal tuvo el empate en los pies de Juan Ignacio Peinipil pero apareció la pierna salvadora de Chaves para salvar al "Globo" y redimirse con su hinchada luego de haber sido criticado durante gran parte de la temporada.

El equipo de Diego Martínez no estuvo sereno en ningún momento del partido ni siquiera cuando desde los 30 minutos se quedó con un jugador más por la expulsión de Breitenbrucht tras una dura falta sobre el ingresado Ignacio Pussetto.

El propio exUdinese tuvo la posibilidad de hacer el 2-0 a los 36 minutos pero decidió mal en el mano a mano con Medina.

En los minutos finales, Arsenal, con dignidad y un jugador menos, arrinconó a Huracán, que terminó con línea de cinco defensores y un exagerado sufrimiento que desató el festejo alocado de los hinchas con el pitazo final.

= Síntesis =

Huracán: Lucas Chaves; Lucas Souto, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y Lucas Carrizo; Williams Alarcón, Federico Fattori y Rodrigo Echeverría; Héctor Fértoli; Walter Mazzantti y Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Néstor Breitenbrucht, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Braian Rivero y Gonzalo Muscia; Lucas Brochero, Emiliano Viveros, Juan Ignacio Cavallaro; y Juan Ignacio Peinipil. DT: Darío Espínola.

Gol en el primer tiempo: 18m. Walter Mazzantti (H)

Cambios en el primer tiempo: 14m. Franco Martínez por Chimino (A); 30m. Alan Soñora por Alarcón (H).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Fernando Tobio por Fértoli (H) e Ignacio Pussetto por Cóccaro (H); 22m. Flabián Londoño por Peinipil (A) y Leandro Moreira por Cavallaro (A); 29m. Mauro Burruchaga por Muscia (A) y Brandon Sosa por Viveros (A); 45m. Franco Alfonso por Mazzantti (H) y Marcelo Pérez por Fattori (H).

Amonestados: Medina, Sporle, Muscia (A)

Incidencia en el segundo tiempo: 30m. expulsado Breitenbrucht (A).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Nicolás Lamolina.

Estadio: Tomás A. Ducó. (Télam)