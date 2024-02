Huracán volverá a ser dirigido por Coyette ante Rosario Central

Huracán será nuevamente dirigido por Walter Coyette en el partido del próximo jueves ante Rosario Central, como local, por la octava fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

Después del empate sin goles en el clásico del pasado sábado contra San Lorenzo, el "Gato" asumirá un nuevo partido como interino tras la salida de Facundo Sava en la sexta fecha.

Después de haber dirigido en Primera División y en Primera Nacional, Coyette se sumó a la estructura de las divisiones inferiores de Huracán a principios de año como Director Deportivo dentro del equipo de trabajo del Secretario Deportivo, Daniel Vega.

El exjugador, campeón del Mundo Sub 20 en Malasia 2005, probablemente también esté al frente del equipo en el partido del próximo lunes 4 de marzo ante Instituto en Córdoba por la novena fecha.

Luego de la negativa de Ariel Holan y un acercamiento por Frank Darío Kudelka, la dirigencia de Huracán todavía no tiene un candidato que genere consenso y no se descarta que si se consiguen resultados se extienda el interinato de Coyette hasta las elecciones.

La gestión encabezada por David Garzón ya cumplirá los tres años en marzo y los comicios en la institución de Parque Patricios están programados para junio.

Huracán protagonizará uno de los tres partidos que abrirán la octava fecha el jueves desde las 21:15 ante Rosario Central en el estadio Tomás Adolfo Ducó. (Télam)