Independiente 1971-1974 está entre los 50 mejores equipos de la historia, según una revista inglesa

Independiente de Avellaneda (1971-1974) aparece en el puesto 17 del ranking de los 50 mejores equipos y selecciones nacionales "de todos los tiempos", elaborado por la revista inglesa "Four Four Two".

Estudiantes de La Plata (1967-1971), Boca Juniors (1998-2003) y River Plate (1941-1957) también figuran en los puestos 22, 23 y 33 respectivamente.

La lista está encabezada por el Ajax de Holanda (1965-1973) y en segundo lugar se ubica la selección de Brasil de 1970 mientras que el tercer puesto lo ocupa -según la publicación británica- el Milan (1987-1991).

Entre las selecciones nacionales fueron elegidas la de Brasil (1970) en segundo lugar; la de España (2007-2012) en el puesto séptimo; Hungría (1950-1956) en el décimo lugar; Alemania (1970-1976) en el decimosexto y Holanda (1974-1978) en el puesto décimo noveno.

Equipos como Barcelona (2008-2011 y 1998-1994) y Juventus (1980-1986 y 1994-1998) repiten posiciones en la lista de medio centenar de equipos y selecciones nacionales elaborada por el medio inglés y reproducida por el diario italiano Tuttosport, entre otros.

Los 20 primeros equipos y selecciones de los 50 elegidos como "los mejores de todos los tiempos" son los siguientes:

1. Ajax 1965-1973

2. Brasil 1970

3. Milan 1987-1991

4. Real Madrid 1955-1960

5. Barcelona 2008-2011

6. Liverpool 1975-1984

7. España 2007-2012

8. Inter 1962-1967

9. Santos de Brasil 1955-1968

10. Hungría 1950-1956

11. Benfica de Portugal 1959-1968

12. Bayern Múnich 1967-1976

13. Torino 1945-1949

14. Celtic de Escocia 1965-1974

15. Manchester United 1995-2001

16. Alemania 1970-1976

17. Independiente de Avellaneda 1971-75

18. Juventus 1980-1986

19. Holanda 1974-1978

20. Dinamo de Kiev 1985-1987 (Télam)