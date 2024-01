Independiente apostará por la compra del defensor Juan Fedorco

Independiente avanzó hoy con la decisión de apostar por la compra del defensor Juan Fedorco, pese a que el jugador no tiene el aval del entrenador Carlos Tevez.

El "Rojo" comprará la mitad del pase del zaguero, de 23 años, que se destacó en la última temporada de la Primera Nacional con Nueva Chicago.

Pese a no tener garantías de ser tenido en cuenta por Carlos Tevez, la dirigencia del "Rey de Copas" decidió avanzar con la compra.

"Fedorco fue un ofrecimiento pero necesitamos jugadores de mayor experiencia en ese puesto", expresó Tevez días atrás.

El jugador, que también pasó por Sol de Mayo, Douglas Haig, San Jorge, Independiente de Chivilcoy, firmará un contrato por cuatro años y luego se definirá su futuro en el club.

Si finalmente Tevez no lo acepta en el plantel profesional, Fedorco sería cedido a préstamo.

Uno de los clubes que se mostró interesado en sumar al defensor de 1.85 metro fue Newell's Old Boys de Rosario.

Tevez pretende un defensor para reforzar al equipo desde que llegó al club en agosto del año pasado.

Su excompañero Carlos Izquierdoz fue la primera opción en aquel entonces y en este receso intentó repatriar sin suerte a Alan Franco desde San Pablo, de Brasil, y también hizo un intento fallido por Leonardo Morales, de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En las últimas horas también surgió la posibilidad de Franco Paredes, de Sarmiento de Junín.

El primo de Leandro, el campeón del Mundo en Qatar 2022, pertenece a River Plate que lo cedió al "Verde" a préstamo con opción de compra por lo que la negociación es complicada.

A menos de diez días para el debut, Tevez tiene para la zaga central a Joaquín Laso, Ayton Costa, el colombiano Felipe Aguilar y el uruguayo Edgar Elizalde más el juvenil Fernando Da Rosa.

Tanto Aguilar como Elizalde estaban en la lista de prescindibles que el cuerpo técnico al finalizar la participación en la última Copa de la Liga.

Independiente debutará en la Copa LPF el viernes 26 de enero a las 21:15 contra el ascendido Independiente Rivadavia de Mendoza, como visitante.

(Télam)