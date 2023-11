Independiente, con las manos vacías

(Por Walter Vargas).- A contramano de un virtuoso sprint final, en el momento menos esperado, Independiente perdió en Córdoba y quedó afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras en el otro extremo del domingo Rosario Central ganó en Sarandí el doble premio de seguir en carrera y asegurar un cupo para la Copa Libertadores de 2024.

Si bien el positivo ciclo de Carlos Tevez no ha sido empañado, los seguidores de Independiente vivieron con una cierta frustración el tropezón en La Docta. Los agónicos descuentos de Alexis Canelo y Matías Giménez resultaron insuficientes, toda vez que Talleres había sacado una amplia ventaja por sendas conversiones de Rodrigo Garro, Valentín Depietri y Ramón Sosa.

Central, por su parte, rubricó una admirable gestión del patriarca Miguel Ángel Russo (67 años): ya ostentaba el invicto en Arroyito en toda la temporada y con los goles de Luca Martínez Dupuy y Jaminton Campaz en el Viaducto persiste en clave de más a más.

Otro que festejó en la decimocuarta fecha de la Copa de la Liga resultó Huracán: hace tres semanas rezaba por no descender y con su triunfo a expensas de Atlético Tucumán en la cancha del Decano (goles de Fernando Tobio y Franco Alfonso) concluyó primero en la Zona A.

Los dos grandes tradicionales tuvieron suerte dispar: River no pasó del 0-0 con Instituto, en el Monumental, pero ese presunto mal resultado careció de gravitación para desalojarlo de su condición de firme favorito para alcanzar el bicampeonato.

Boca, en cambio, sacó adelante un difícil compromiso en Mendoza, frente al empinado Godoy Cruz (empate transitorio de Hernán López) y lo derrotó con goles de Miguel Merentiel de penal y Jorge Figal.

Sin embargo, aun cuando esté quinto en la tabla general y tenga posibilidades de meterse en la Libertadores, depende de una brumosa tómbola de haceres ajenos. Por caso, que hoy no ganen ni San Lorenzo ni Estudiantes y/o que los platense obtengan la Copa Argentina y River la Copa de la Liga para que se abra un eventual cupo adicional que lo sorprenda en el lugar indicado.

De momento hay siete clasificados a los playoff: Huracán, River, Banfield y Central en la Zona A; y Godoy Cruz, Belgrano, Racing y Platense en la Zona B, pero el casillero del Calamar podría ser modificado si hoy Central Córdoba ganara o empatara versus San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Los otros partidos previstos para hoy, más trascendentes para la tabla anual que promoverá los representativos argentinos a las copas internacionales del año próximo, serán Racing-Belgrano en Avellaneda, Estudiantes-Lanús en La Plata y Newell`s-Defensa y Justicia en Rosario.

Mañana, en cierre de las instancias clasificatorias, Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors.

En cuanto a los equipos que bajarán de categoría, hacía bastante que Arsenal sufría esa condición y el segundo descenso está destinado a Colón o Gimnasia y Esgrima La Plata, por cuanto el sábado último ambos cayeron en sus respectivas visitas a Vélez Sarsfield y Banfield.

El desempate tendrá lugar el viernes próximo en el estadio de Newell`s, en el Parque Independencia de Rosario, en horario a confirmar, posiblemente desde las 17.

(Ambos equipos hoy en el purgatorio han tenido un pésimo cierre de la fase regular. Colón sacó 11 puntos de los últimos 21 que disputó y en ese lapso Gimnasia atesoró apenas nueve).

En esa lucha por la permanencia, se salvó Unión, que hasta el sábado a media tarde estaba en zona de descenso, gracias a un glorioso zapatazo del juvenil Kevin Zenón que selló el providencial 1-0 en el 15 de Abri de la capital santafecina.

También Vélez aseguró su presencia en Primera a favor de la abrumadora superioridad sobre Colón, rubricada en la red por Santiago Castro, Valentín Gómez y Claudio Aquino.

El director técnico Sebastián “Gallego” Méndez, un hijo de la casa, fue despedido con una clamorosa ovación. Salvó a Vélez del descenso y hasta lo dejó a un paso de los playoff.

Y Sarmiento cerró la lista de sobrevivientes, pero ya no por méritos propios sino por la quiniela de resultados ajenos. El equipo de Junín cumplió un pálido desempeño en Vicente López y cayó por 1-0 a manos de Platense, cuyo gol fue anotado por Ronaldo Martínez.

De la mano del sabio Julio César Falcioni, otro de los entrenadores más experimentados del fútbol argentino (al igual que Russo, 67 años), Banfield resolvió su compromiso con Gimnasia (tantos de Yonathan Cabral en contra y Jesús Soraire) y consta en el pelotón que pugnará por coronar.

Por lo menos hasta nuevo aviso, a la Libertadores 2024 entran River, Talleres, Rosario Central y Godoy Cruz; en tanto que a la Sudamericana pasan Boca, Estudiantes, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Belgrano y Lanús. (Télam)