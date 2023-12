Independiente confirmó que Tevez renovará contrato este viernes

Independiente confirmó hoy que el entrenador Carlos Tevez firmará la renovación del contrato el próximo viernes.

El club convocó a una conferencia de prensa para ese día a las 12 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini en la que se formalizará el acuerdo cerrado hace varios días de palabra.

De esta manera, el "Apache" firmará un nuevo contrato hasta diciembre de 2026, fecha en la que finalizará la actual gestión que inició Fabián Doman y continúa al frente de Néstor Grindetti.

El acuerdo entre Tevez y la dirigencia ya estaba hecho de palabra hace varios días pero finalmente será formalizado en el acto del próximo viernes en el estadio.

El actual DT del "Rojo" asumió a fines de agosto en reemplazo de Ricardo Zielinski y dirigió 14 partidos (13 de la Copa de la Liga y 1 de Copa Argentina con eliminación por penales) con un saldo de seis triunfos, seis empates y dos derrotas.

Cuando firmó su primer vínculo, el pasado 22 de agosto, el exdelantero de Boca Juniors y el seleccionado argentino reveló que no sabía por cuánto había arreglado.

"No me interesa la plata. Ni sé que firmé. Debe ser algo simbólico", contó en aquel entonces antes de encarar las "trece finales" por la permanencia.

Luego de conseguir el objetivo, una de las condiciones que puso Tevez para seguir al frente del equipo es la llegada de refuerzos para pelear por el título.

"A fin de mes espero que estén los refuerzos que pedí, porque es un compromiso de todos para llevar a Independiente a pelear el campeonato el año que viene", expresó Tevez en diálogo con radio La Red, luego de asistir a la final de la Copa de la Liga de Reserva que ganó el equipo de Pedro Monzón ante Tigre por 2-1. (Télam)