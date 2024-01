Independiente de Avellaneda venció a Independiente Rivadavia en Mendoza y dio comienzo a su ilusión

Independiente de Avellaneda le ganó esta noche por 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, por la Zona A, en el estadio Bautista Gargantini, y dio comienzo a su ilusión de dar pelea por el título.

El gol que le dio la victoria al equipo de Carlos Tevez lo marcó Ayrton Costa, a los 3 minutos de la segunda parte.

Desde el inicio, el encuentro se vivió con mucha intensidad. Ambos equipos buscaron imponer su juego y tomar el control del partido. La “Lepra Mendocina” lo logró y en la primera parte se sintió más cómodo dentro de la cancha que el conjunto de Tevez.

Además, el equipo de Rodolfo de Paoli concretó más llegadas con peligro de gol, aunque todas las situaciones de ataque que generaron los dos equipos fueron jugadas aéreas, ya sea mediante algún córner o envío al área.

Independiente Rivadavia tuvo dos situaciones que podrían haber vencido el arco de Rodrigo Rey. La primera fue a través de Juan Vázquez, con un remate de media distancia. La pelota se perdió por el segundo palo del arco del “Rojo", tras una jugada preparada de córner corto junto a Matías Reali.

La segunda, y más clara, ocurrió tras un córner de Reali al primer palo. Emmanuel Más anticipó a todos, conectó el envío y exigió a Rey, quien hacía lo posible para mantener su arco en cero y fue la figura de su equipo en la primera parte.

El “Rojo” mejoró y fue un poco más protagonista en el cierre del primer tiempo. Eso cooperó para que tenga su chance concreta de gol. La misma se generó a través de un córner ejecutado por Federico Mancuello. La pelota cayó al segundo palo y Joaquin Laso conectó de buena manera, con un cabezazo fuerte al medio del arco que el arquero Gonzalo Marinelli contuvo.

Ya en el complemento, en el arranque, Tevez cambió el esquema de su equipo: agregó un volante ofensivo y quitó un defensor (Santiago Toloza por Damián Perez).

Dicha modificación fue la clave para romper el partido. En la primera jugada peligrosa por parte del “Rojo” se produjo la apertura del marcador, gracias al tanto de Ayrton Costa, que en el segundo tiempo pasó de ser central a lateral por la derecha.

La jugada comenzó tras un despeje de Mauricio Isla, que Santiago Toloza interceptó. El ex Arsenal de Sarandí cedió para Alexis Canelo, quien rápidamente jugó con Gabriel Ávalos. El ex delantero de Argentinos se la dejó a Toloza, y asistió a Costa. Apenas entró al área, con dominio del balón, definió al palo mas lejano de Marinelli para poner el 1 a 0 en el marcador. En tan solo cuatro toques, Independiente armó una jugada que terminó en gol.

Tras ponerse en ventaja, el equipo que conduce Carlos Tevez tomó las riendas del partido y el tanto en contra fue un baldazo de agua fría para el conjunto de De Paoli.

Con el correr de los minutos, el partido se emparejó, pero la ventaja de la visita no parecía correr peligro, que seguía siendo levemente superior al local.

Sobre el cierre, De Paoli modificó el esquema para ir en busca del empate: sacó un defensor para sumar un delantero.

Esto hizo que por momentos la parte defensiva de la “Lepra Mendocina” quede mal parada. Ávalos aprovechó esto y tras un mal pase en mitad de cancha, corrió hacia el arco de Marinelli en donde tuvo una doble situación inmejorable para liquidar el encuentro, pero no pudo concretarlas. En la primera oportunidad conectó su remate al palo y en la segunda, con el arquero local vencido, su disparo terminó yéndose afuera.

El “Rojo” ganó en el debut de la Copa LPF y apunta a ser uno de los animadores del torneo de la mano de su entrenador Carlos Tevez. En la segunda fecha visitará a Vélez Sarsfield, en el Estadio José Amalfitani.

Por su parte, Independiente Rivadavia, tras su retorno a la primera división no pudo quedarse con los tres puntos y en la próxima jornada visitará a Gimnasia La Plata, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

=Síntesis=

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Mauro Maidana y Emmanuel Más; Antonio Napolitano, Gastón Gil Romero y Juan Vázquez; Matías Reali y Alex Arce. DT: Rodolfo De Paoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Ayrton Costa y Damián Pérez; Jhonny Quiñonez, Iván Marcone y Federico Mancuello; Alexis Canelo y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tévez.

Gol: En el segundo tiempo, 3m, Costa (I)

Cambios en el segundo tiempo: En el inicio, Santiago Toloza por Pérez (I); 23m. Lucas González por Mancuello (I) y Mauricio Asenjo por Napolitano (IR); 32m. Ignacio Maestro Puch por Canelo (I) y Ruben Martinez por Quiñónez (I); 33m. Federico Castro por Maidana (IR); 42m. Adrián Sporle por Costa (I); y 45m. Victorio Ramis por Vázquez (I).

Amonestados: Mancuello, Costa, Laso y Toloza (I); Napolitano y Gil Romero (IR).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio:Bautista Garganti.

