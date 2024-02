Independiente debuta como local ante Gimnasia con la misión de sostener la punta

Independiente, puntero tras ganar sus dos compromisos iniciales de visitante, será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se desarrollará en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 19:00, con el arbitraje de Sebastián Zunino, VAR a cargo de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.

Buen comienzo de Independiente de Carlos Tevez, que se ubicó como líder de su zona producto de los triunfo ante Independiente Rivadavia y Vélez Sarsfield, ambos 1-0 y fuera de casa.

El "Rojo" no mostró un fútbol atildado, pero sí dio una imagen de equipo compacto, sólido en defensa, aunque con escaso poder ofensivo. Sus dos goles en la Copa LPF fueron obra de defensores: Ayrton Costa en Mendoza y Joaquín Laso en el Amalfitani.

Pese a ello, el equipo de Avellaneda, que hace 22 años que no gana un título a nivel local y no jugará torneos internacionales en 2024, cuenta con delanteros que prometen pronta efectividad como el paraguayo Gabriel Avalos, Alexis Canelo (suplente ante Vélez) e Ignacio Maestro Puch.

Que Independiente sea local no es un dato menor, ya que en la pasada temporada se le hizo complicado jugar en casa por la presión del hincha.

Gimnasia, dirigido por Leonardo Madelón, comenzó con un gran triunfo ante Talleres en Córdoba (1-0) pero sufrió un duro revés al caer en el Bosque 3-2 ante Independiente Rivadavia.

La derrota se sintió y habría tres cambios en el "Lobo", que el martes próximo debutará en Copa Argentina ante Centro Español (Primera C) en cancha de Quilmes. Las modificaciones serán Gustavo Canto por Rodrigo Gallo, Lautaro Chávez por Matías Ramírez y Gustavo Colman por Franco Troyanski.

= Probables formaciones =

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Lucas González, Jhonny Quiñónez, Iván Marcone y Rubén Martinez; Santiago Toloza y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Gimnasia (La Plata): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Yonatan Cabral y Gustavo Canto; Lautaro Chávez o Matías Ramírez, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Gustavo Colmán o Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Andrés Merlos.

Estadio: Independiente

Hora de inicio: 19:00

TV: TNT Sports. (Télam)