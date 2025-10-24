Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un contundente 4 a 1 bien logrado por lo visto en el campo de Hispano Americano, el conjunto de Independiente de Puerto San Julián se llevó una clara victoria frente a Unión Petroleros Privados, con un primer tiempo que fue lapidario para los locales que no pudieron contener a sus rivales.

El encuentro arrancó con una tarde con un vientito molesto desde el noroeste con algo de fresco pero saludable con un buen sol pegando con pocas ganas pero pegando, lo que hizo que se viviera una teórica buena tarde, con un comienzo normal pero que en poco tiempo puso de manifiesto que Independiente podía llegar, máxime cundo la defensa de los locales tenía algunas falencias notorias que se agigantaron en la medida en que avanzó el primer tiempo y a poco de avanzar Benjamín Martínez se mandó el chiste del primer gol que dejó a todos los que lo vieron con la boca abierta, porque era una muy agradable sorpresa para los visitantes abrir el marcador a favor y no pasó mucho cuando el uno a cero mostró mas falencias por el lado de la última línea de los petroleros.

En todo caso fue Axel Rocha el que entendió como era cuando los de San Julián se fueron por el lateral abriendo el campo y el juego para llegar otra vez con claridad y con Rocha marcando el dos a cero que ponía las cosas mas complicadas todavía para los de Sebastián Luna y de yapa, sobre el pitazo que culminaría con los primeros 45 minutos, el pibe Abel Achabal rompía la red con el tercer gol que ponía el partido totalmente inclinado para los de Independiente.

Pocos de los escasos visitantes en día de semana podían apreciar lo que pasó, pero Independiente fue el dueño del campo en la mayoría de los juegos en ese primer tiempo que fue mas que ventajoso para sus intenciones y los chicos de UPP sin encontrar la forma de hacerse de la pelota, con una defensa visitante bien plantada en la ´última línea, con los locales buscando permanentemente encontrarse con Leo Gutiérrrez y con Jonathan Jofré, siempre detenidos por los de San Julián, que no les dejaron moverse mucho y terminó el primer tiempo.

En los camarines debe de haber corrido no solo lágrimas de bronca porque salieron con mucha mas gana pero si bien lo intentaron durante todo el período, no pudieron descontar los petroleros un resultado que se les iba de las manos a toda velocidad, con mayor dominio de pelota en el segundo parcial pero sin poder concretar nada donde incluso se perdieron algunas pelotas por no entenderse bien en la zona de ataque, o porque la desesperación pudo mas que la prudencia y la claridad.

Recién sobre el final cuando ya el tiempo se venía como por encanto para el final del partido, un penal agónico que salió de la galera puso a Jonathan Jofré frente a la pelota con doce pasos de por medio para convertir un gol que por lo menos no los dejaba en agua de borrajas y cuando parecía que todo terminaba porque incluso Independiente había logrado dos o tres escapadas mas allá de la defensa, un gambeteo y una ida sorbe la izquierda y el cruce hacia el otro lateral que encuentra otra vez al pibe Achabal que la empujó contra el arco con Gabriel Fussey desparramado y en el piso y marcó el cuarto para la visita.

Un resultado que ni en pintura se hubiera pensado antes del partido, máxime si se mira el antecedente de la primera fecha donde Independiente había perdido dos a cero con el Atlético y los petroleros le habían ganado a los nocheros, pero la cuestión se dio vuelta con la alegría de Pepe Olavarría y su gente que si bien en el primer tiempo habían acariciado un resultado posible con humildad pero con eficiencia, en el final se la guardaron en el bolsillo con toda seguridad y la sorpresa fue la dueña y señora del estadio celeste.