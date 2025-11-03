Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo del Club Independiente de Río Gallegos logró ganar el juego final frente al actual campeón El Rejunte, también de Río Gallegos y adjudicarse así la Copa Dante Cantarutti de Voley, que se disputó en el gimnasio “Lucas Moussou” y en el gimnasio “Hugo Gerez” de Río Turbio.

Las chicas del “rojo” tuvieron que batallar en semis con el conjunto de SOEM también capitalino a quien vencieron no sin esfuerzo, para luego enfrentar al actual campeón y ganarle en un 3-2 que fue tremendo muy peleado pero que les otorgó la victoria final.

El Rejunte quedó en la posición de escolta y el SOEM en tercer lugar mientras que luego se ubicó Río Turbio Voley por lo que las chicas de Independiente se quedaron con lo mejor y con la Copa en juego.

En masculino el equipo de AMUVOCA de El Calafate fue el campeón, ganándole la final a Cedefys de Puerto San Julián también en un duro final con un último set 25 a 23 que les dio el título a los calafateños, completando la lucha y la copa en juego, mientras que en tercer lugar se ubicaron los Conejosaurios, equipo representante de la cuenca.