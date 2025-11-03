Your browser doesn’t support HTML5 audio
El equipo del Club Independiente de Río Gallegos logró ganar el juego final frente al actual campeón El Rejunte, también de Río Gallegos y adjudicarse así la Copa Dante Cantarutti de Voley, que se disputó en el gimnasio “Lucas Moussou” y en el gimnasio “Hugo Gerez” de Río Turbio.
Las chicas del “rojo” tuvieron que batallar en semis con el conjunto de SOEM también capitalino a quien vencieron no sin esfuerzo, para luego enfrentar al actual campeón y ganarle en un 3-2 que fue tremendo muy peleado pero que les otorgó la victoria final.
El Rejunte quedó en la posición de escolta y el SOEM en tercer lugar mientras que luego se ubicó Río Turbio Voley por lo que las chicas de Independiente se quedaron con lo mejor y con la Copa en juego.
En masculino el equipo de AMUVOCA de El Calafate fue el campeón, ganándole la final a Cedefys de Puerto San Julián también en un duro final con un último set 25 a 23 que les dio el título a los calafateños, completando la lucha y la copa en juego, mientras que en tercer lugar se ubicaron los Conejosaurios, equipo representante de la cuenca.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario