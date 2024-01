Independiente le ganó a Vélez en el Amalfitani y tiene puntaje ideal en la Copa LPF

Independiente le ganó esta noche por 1 a 0 a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol y es líder de la zona A.

A los 26 minutos de la primera parte, Joaquín Laso le dio la victoria al "Rojo", con un gol de cabeza. El equipo de Carlos Tevez tiene puntaje ideal en el arranque del torneo, con 6 puntos en dos jornadas.

En el comienzo del partido, con el apoyo de su público, el equipo de Gustavo Quinteros fue mejor que el visitante y se sintió más cómodo con el desarrollo del encuentro.

Tanto es así, que a los 6 minutos, el “Fortín” tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja tras un córner que cayó llovido al segundo palo y Leonardo Jara, de volea, estrelló ese remate en el palo.

Tras eso, el equipo de Avellaneda despertó y, poco a poco, empezó a emparejar el cotejo.

A los 26m., Independiente pegó por primera vez en el encuentro y le bastó para ponerse en ventaja. Luego de un córner ejecutado por Santiago Toloza apareció Laso, que se despegó de su marca y en soledad cabeceó ese envío para poner el 1 a 0 en favor del “Rojo”. El defensor aplicó la “ley del ex”, ya que jugó en Vélez en el 2019.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Tevez dominó gran parte del resto de la primera mitad, menos en el final de los primeros cuarenta y cinco, en donde el elenco de Liniers emparejó el juego y fue en busca del empate. El equipo de Quinteros tuvo tres chances para llegar a la igualdad, pero se encontró con un seguro Rodrigo Rey, que sostuvo el resultado y mantuvo en cero su valla.

En el entretiempo, Vélez decidió realizar un homenaje a Carlos Bianchi, entrenador en las conquistas de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental obtenidas hace 30 años, ambas en 1994.

La entidad de Liniers decidió ponerle el nombre del entrenador a la Platea Sur. El excelente entrenador, emblema máximo tal vez del club de Liniers, estuvo acompañado por su esposa, Margarita María Pilla, en el mismo campo de juego.

Toda la concurrencia en el Amalfitani lo ovacionó y la dirigencia del club le otorgó una camiseta con el número 9 y su apellido. En sus dos etapas como jugador, BIanchi convirtió 206 goles en 324 partidos disputados. Además, el “Fortín” estrenó un parche en su camiseta con el lema “30 años de Gloria”.

Desde el arranque del complemento, el conjunto de Quinteros tomó nuevamente las riendas del encuentro y fue en busca de la igualdad. Pero en todo momento se encontró con el arquero Rey, quien poco a poco, se empezó a convertir en la figura del partido.

Velez siguió aproximándose al arco del “Rojo”, pero le faltó mucha claridad en los metros finales a la hora de atacar. Así y todo dispuso de una chance clara con un tiro de Méndez que pegó en el travesaño.

Por su parte, el equipo de Tevez se replegó en campo propio, jugó el tramo final del encuentro de manera inteligente y empezó a buscar contras, con la defensa de Vélez desacomodada.

En el cierre del cotejo, la entidad de Liniers apuntó todos sus cañones para buscar el gol que le diera el empate, pero le fue imposible y en esos ataques, Rey se reafirmó como la figura del partido.

En la tercera fecha, Independiente recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio “Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini”, el sábado a las 19.00. Por su parte, Vélez visitará a River Plate en el Estadio Monumental", el domingo a las 19.15.

= Síntesis =

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentin Gomez y Elías Gómez; Santiago Cáseres y José Florentín; Matías Pellegrini, Claudio Aquino y Lenny Lobato; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Lucas González, Jhonny Quiñónez, Iván Marcone y Rubén Martinez; Santiago Toloza y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Gol en el primer tiempo: 26m. Laso (I)

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Abiel Osorio por Pellegrini (VS); 11m Alex Luna por Toloza y Alexis Canelo por Lucas González (I); 22m. Juan Méndez por José Florentín (VS); 28m. Gabriel Neves por Quiñónez (I) y Adrián Sporle por Isla (I); 33m. Elías Cabrera por Braian Romero y Christian Ordoñez por Cáseres (VS) y 40m. Matías Giménez por Ávalos (I).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Jose Amalfitani.

(Télam)