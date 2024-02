Inglaterra venció a Italia, en el debut de Gonzalo Quesada en el banco de la "Azurra"

El seleccionado italiano de rugby, dirigido por el debutante argentino Gonzalo Quesada, cayó por 27-24 ante Inglaterra en un partido correspondiente a la primera jornada del torneo Seis Naciones 2024.

Con el apoyo de su público en el estadio Olímpico de Roma, Italia, más allá de la derrota, mostró una interesante versión en el debut del ex Puma como entrenador, en reemplazo del neozelandés Kieran Crowley.

En un buen primer tiempo, con dos tries de Alessandro Garbisi (12) y Tommy Allan (26), que además sumó otros 7 puntos con el pie, el seleccionado azurro se fue al descanso con el marcador a su favor por 17 a 14.

En esos primeros 40 minutos, los ingleses sufrieron el buen inicio italiano, pero se mantuvieron en el partido por los 9 puntos aportados por el apertura George Ford y el try de Elliot Daly (20).

Sin embargo, el subcampeón de la edición 2023 demostró su condición de candidato en la segunda parte y revirtió el marcador con un rápido try de Alex Mitchell y otros 8 puntos de Ford (una conversión y dos penales).

En tiempo de descuento, Montana Ioane marcó un try para el descuento de Italia y Alejandro Garbisi puso cifras definitivas con la posterior conversión.

Con el triunfo, Inglaterra quedó segundo en el marcador con 4 puntos, a uno de Irlanda, que el pasado viernes derrotó a Francia en Marsella por 38-17.

Italia que nunca pudo ganarle a Inglaterra en 31 enfrentamientos, busca mejorar sus actuaciones en el Seis Naciones, donde finaliza sexto y último desde el 2016.

La primera jornada del Seis Naciones se cerró con la victoria de Escocia en Cardiff ante Gales, por 27-26, en un partido en el que los escoceses estuvieron arriba por 27-0.

Así se disputará la segunda fecha:

Sábado 10 de febrero

11:15: Escocia – Francia

13:45: Inglaterra – Gales

Domingo 11 de febrero

12:00: Irlanda – Italia

Posiciones:

Irlanda 5 puntos; Inglaterra y Escocia 4; Gales 2; Italia 1; Francia 0 (Télam)